Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Katar heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 steht heute der Große Preis von Katar an. Alle Informationen zur Übertragung und wo Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Nächster Schlagabtausch im Titelkampf! Am heutigen Sonntag, den 21. November, duellieren sich Max Verstappen und Lewis Hamilton erneut um die Weltmeisterschaft in der Formel 1. Beim heutigen GP von Katar kommt es zum 20. Rennen in dieser Saison. Ab 15.00 Uhr werden die Boliden durch den Wüstenstaat heizen.

Premiere in der Formel 1! Noch nie ist die Königsklasse des Motorsports in Katar Rennen gefahren. Das ändert sich an diesem Wochenende. Gleichzeitig ist diese Premiere äußerst wichtig im Kampf um den WM-Titel. Nur noch 14 Zähler trennen aktuell Max Verstappen und Lewis Hamilton in der Fahrerwertung. Durch seinen Sieg in Brasilien konnte Hamilton seinen Rückstand auf Verstappen nämlich erheblich verkürzen.

In einem spektakulären Rennen am letzten Wochenende konnte Lewis Hamilton, nach einer furiosen Aufholjagd, das Rennen gewinnen. Durch diverse Strafen am letzten Wochenende startete Hamilton nur von Platz zehn. Danach pflügte er durchs Feld und überholte in überlegener Manier auf der Strecke auch Max Verstappen. Gelingt ihm das an diesem Wochenende auch? Für den Kampf um den Titel wäre das aus Hamiltons Sicht definitiv nötig. Ein Sieg von Max Verstappen käme einer Vorentscheidung im Titelkampf gleich.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Katar heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt ist die Formel 1 heute live bei Sky zu sehen. Der Privatsender hält seit einigen Jahren die Rechte an der Übertragung in der Formel 1. Doch auch RTL zeigt in dieser Saison einige Rennen live im TV. Der heutige GP von Katar gehört jedoch nicht dazu.

Die beiden Österreichischen Sender ORF und Servus TV zeigen die Formel 1 ebenfalls live im TV. An diesem Rennwochenende ist Servus TV für die Übertragung zuständig. In Deutschland kann die Übertragung jedoch nur der sehen, der in der Nähe von Österreich wohnt und vom Geoblocking nicht betroffen ist. Hier findet Ihr alle Informationen wie Ihr Servus TV und den ORF in Deutschland empfangen könnt.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Katar heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Pay-TV

Sky zeigt an diesem Wochenende das Rennen von Katar exklusiv im TV. Die Vorberichte zum Rennen beginnen am heutigen Mittag um 13.30 Uhr. Das Rennen startet dann etwas später um 15.00 Uhr. Auf Sky Sport F1 und Sky Sport UHD könnt Ihr das Rennen live und in voller Länge sehen. Als Kommentatoren Duo sind am heutigen Tag Sascha Roos und Ralf Schumacher im Einsatz.

Um das Angebot von Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, wie zum Beispiel das Sport-Paket, welches 17,50 Euro im Monat kostet.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Katar heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet neben seiner Übertragung im TV auch mehrere Möglichkeiten, das Rennen im Livestream zu sehen. Zum einen geht das mit der Sky-Go-App. Dort seht Ihr das Spektakel beispielsweise auch auf Eurem Tablet oder Smartphone.

Alternativ bietet Sky auch das Sky Ticket an, welches es Euch ebenfalls ermöglicht den heutigen GP von Katar live und vollumfänglich zu sehen.

Servus TV bietet auch einen Livestream seines gesamten Programms an. Für alle die, die vom Geoblocking nicht betroffen sind, ist das eine Möglichkeit, das Rennen heute kostenlos zu streamen.

Die letzte Möglichkeit, das heutige Rennen im Livestream zu sehen, ist mit einem Abo von F1TV. Das ist der hauseigene Streamingdienst der Formel 1. Dieses Abonnement müsst Ihr in Deutschland jedoch schon vor Beginn der Saison abgeschlossen haben. Wenn das der Fall ist, seht Ihr auch dort heute das Rennen live und in voller Länge.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Katar heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Platz Fahrer 1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Valtteri Bottas 4 Pierre Gasly 5 Fernando Alonso 6 Lando Norris 7 Carlos Sainz 8 Yuki Tsunoda 9 Esteban Ocon 10 Sebastian Vettel 11 Sergio Perez 12 Lance Stroll 13 Charles Leclerc 14 Daniel Ricciardo 15 George Russell 16 Kimi Räikkönen 17 Nicholas Latifi 18 Antonio Giovinazzi 19 Mick Schumacher 20 Nikita Mazepin

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Katar heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Strecke im Überblick

Name: Losail International Circuit

Losail International Circuit Streckenlänge: 5,380 km

5,380 km Runden: 57

57 Renndistanz: 306,660 km

306,660 km Kurven: 16

16 Rennen im Kalender: 20 von 22

© getty Durch seinen furiosen Sieg in Brasilien hat Lewis Hamilton seine Chance in der WM gewahrt.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Katar heute im Liveticker

Wer den GP von Katar heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen kann, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX bietet nämlich einen umfangreichen Liveticker des Rennens an. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung