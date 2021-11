Formel 1, Übertragung: Qualifying heute live beim GP von Katar im TV, Livestream und Liveticker

Heute steigt in der Formel 1 das Qualifying zum Großen Preis von Katar. Wo Ihr die Jagd nach der schnellsten Runde live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Qualifying beim GP von Katar: Datum, Zeit, Ort, Infos

Gelingt Weltmeister Lewis Hamilton im Saisonendspurt der Formel 1 noch die Wende zur Titelverteidigung? Nach seinem Sieg am vergangenen Sonntag in Brasilien weist der Mercedes Pilot bei noch drei ausstehenden Rennen einen Rückstand von 14 Punkten auf Max Verstappen auf. Die nächste Möglichkeit den Rückstand zu verringern bietet sich Hamilton beim Großen Preis von Katar am morgigen Sonntag.

Um im Rennen auf dem Losail International Circuit vor Verstappen ins Ziel zu kommen ist für Hamilton eine gute Startposition von großer Wichtigkeit. Die Startreihenfolge wird am heutigen Samstag, 20. November, im Qualifying ermittelt. Das Qualifying beginnt um 15 Uhr.

Das Qualifying ist auch heute wieder in die drei Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt. Nach Q1 ist für die langsamsten fünf Fahrer das Qualifying bereits beendet, nach Q2 für die letzten fünf in diesem Abschnitt. Die verbleiben zehn Fahrer ermitteln dann in Q3 die Startpositionen für die Plätze eins bis zehn.

Formel 1: GP von Katar - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Samstag, 20. November 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 20. November 15 Uhr Qualifying Sonntag, 21. November 15 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute live beim GP von Katar im TV und Livestream

Eine Liveübertragung des Qualifying beim GP von Katar im Free-TV gibt es heute nicht. Der Grund: RTL hält in dieser Saison nur noch die Übertragungsrechte am Großen Preis von Saudi-Arabien Anfang Dezember. Die Übertragungsrechte des Privatsenders beinhalten zudem grundsätzlich nicht das Qualifying.

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute live beim GP von Katar im TV

Erfahrene Formel-1-Fans wissen aber sicher, dass dennoch jede Session der Formel 1 in dieser Saison live im TV und im Livestream übertrage wird - wenn auch kostenpflichtig.

Verantwortlich für die Übertragungen ist der exklusive Rechteinhaber Sky. Auf dem eigens für Motorsportübertragungen eingerichteten Kanal Sky Sport F1 (HD) könnt Ihr das Qualifying zum GP von Katar heute ab 14.30 Uhr live verfolgen. Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher begleiten Euch durch die komplette Session.

Um das Qualifying live sehen zu können benötigt Ihr ein entsprechendes Sky-Abo. Alle Übertragungen der Formel 1 sind beispielsweise im Sport Paket (20 Euro pro Monat im Jahresabo) enthalten. Hier findet Ihr weitere Infos zu den verschiedenen Abo-Angeboten.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute beim GP von Katar im Livestream

Sky zeigt das Qualifying heute auch im Livestream. Sky-Kunden können es via Sky Go verfolgen, wenn sie das benötigte Sport-Abo gebucht haben und sie über die Sky Go App verfügen.

Allen anderen bleibt die Möglichkeit des Sky Ticket . Das jederzeit kündbare Ticket "Supersport Monat" kostet 29,99 Euro pro Monat.

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute beim GP von Katar im Liveticker

Ihr seid heute unterwegs, wollt aber dennoch wissen wie das Qualifying beim GP von Katar verläuft? Dann klickt in den ausführlichen von SPOX. In diesem halten wir Euch in kurzen Zeitabständen auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Qualifying beim GP von Katar.

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute live beim GP von Katar im TV, Livestream und Liveticker: Infos zur Strecke

Name: Losail International Circuit

Losail International Circuit Länge: 5.380 Meter

5.380 Meter Runden: 57

57 Distanz: 306,66 km

306,66 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 6

"Eine der besten Fahrten seines Lebens!" Presse huldigt "göttlichem" Hamilton © getty 1/15 Nach Lewis Hamiltons beeindruckender Siegfahrt beim Großen Preis von Brasilien huldigt die internationale Presse dem Briten. Manche setzen ihn gar mit seinem Kindheitsidol und F1-Legende Ayrton Senna gleich. Die Pressestimmen zum Brasilien-GP. © getty 2/15 ENGLAND - Sun: "Lewis Hamilton hat mit einem Sieg in Senna-Manier in Sao Paulo die Debatte über den besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten endgültig beendet. Passend, dass er in der der Heimat seines Jugendhelden Ayrton Senna diese Leistung ablieferte." © getty 3/15 Guardian: "Nichts ist unmöglich! Gegen alle Widrigkeiten und nach einem Wochenende voller Stolpersteine hat sich Lewis Hamilton mit einem bemerkenswerten Sieg zur Wehr gesetzt gegen ein Meer von Problemen." © getty 4/15 Daily Mail: "Lewis Hamilton zeigte eine der besten Fahrten seines Lebens und entfachte seine WM-Ambitionen neu. Damon Hill, Weltmeister von 1996, bezeichnete diese Wendung als einen der spektakulärsten Momente der Formel 1." © getty 5/15 NIEDERLANDE - De Volkskrant: "Ode an Senna: Hamilton besiegt Verstappen im Titanenduell. Max Verstappen schleuderte, drängelte und presste alles aus seinem Red Bull heraus, er war in Brasilien aber nicht ebenbürtig." © getty 6/15 AD: "Lewis Hamilton hing nach drei schweren Rennen in den Seilen, aber an einem seiner bislang besten Wochenenden schlug er unbarmherzig zurück. Die Fans in Interlagos fühlten, dass sie Zeugen von etwas ganz Besonderem waren." © getty 7/15 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Superstar Hamilton hat in zwei Tagen den Mount Everest erklommen. Hamilton bewältigt mit Mut und Leidenschaft eines der kompliziertesten Abenteuer in seinen 15 Jahren in der Formel 1." © getty 8/15 Corriere dello Sport: "Der göttliche Hamilton vollbringt eine wunderbare Aufholjagd, vor der Verstappen kapitulieren muss. Lewis hat wie ein wiederauferstandener Senna sein Rennen zu Ende gebracht." © getty 9/15 Tuttosport: "Das spektakuläre Duell zwischen Hamilton und Verstappen ist mehr als eine beeindruckende sportliche Leistung. Ihre Rivalität ist das Manifest einer Formel 1, die auch im Alter von mehr als 70 Jahren eine außerordentliche Vitalität bezeugt." © getty 10/15 La Repubblica: "Mehr als ein Rennen: Karneval. In Brasilien zerstört Hamilton die Maske des Verlierers." © getty 11/15 Corriere della Sera: "Tornado Lewis fegt Verstappen weg. Der Erbe Sennas verzückt Brasilien und die Welt. Er beweist, dass man niemals aufgeben darf." © getty 12/15 SPANIEN - Marca: "Lewis Hamilton erteilte allen eine Lehrstunde. Dies ist einer der herausragendsten Siege seines Lebens. Das Image von Verstappen ist angekratzt, er versuchte Hamilton rauszudrängen. Der Kampf der Titanen geht weiter." © getty 13/15 AS: "Wahnsinns-Sieg von Hamilton. Zwei Titanen, zwei Giganten, zwei Piloten, die berufen sind, Geschichte zu schreiben in einem Duell der Superlative. Es war eine der größten Vorführungen, die man von dem britischen Genie in Erinnerung behalten wird." © getty 14/15 Sport: "Hamilton gewinnt in Brasilien an einem Wochenende mit Sanktionen und Theater. Hamilton gibt nie auf, das hat er wieder unterstrichen." © getty 15/15 El Mundo Deportivo: "Epischer Triumph von Hamilton, die WM wird spannender denn je. Hamilton versenkt Verstappen in einer großen, finalen Schlacht. Es ist ein psychologischer Schlag für Verstappen."

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung