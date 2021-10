Formel 1: Strafe für Lewis Hamilton - Rückschlag im Titelkampf droht

Kein kompletter Austausch der Power Unit, dennoch eine empfindliche Strafe: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton kann den Großen Preis der Türkei bestenfalls von Startplatz elf angehen.

Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot nutzt am 16. Rennwochenende der Saison (Sonntag, 14.00 Uhr im LIVETICKER) einen neuen Verbrennungsmotor. Weil es der vierte des Jahres ist, wird er automatisch um zehn Startplätze zurückversetzt.

Im Vorfeld war spekuliert worden, dass bei Hamilton, der die Fahrer-WM mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) anführt, ein Austausch sämtlicher Motor-Komponenten vorgenommen wird. Dies hätte einen Start vom Ende des Feldes bedeutet, wie ihn Verstappen beim vorherigen Rennen in Russland in Kauf genommen hatte. Diese Option zu ergreifen, steht Mercedes bis zum Qualifying am Samstag offen.

Formel 1: Hamilton fährt Bestzeit im ersten freien Training

Im ersten freien Training am Freitag erzielte Hamilton mit frischem Verbrennungsmotor in 1:24,178 Minuten die Bestzeit vor Verstappen (+0,425 Sekunden) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco/+0,476). Sebastian Vettel wurde im Aston Martin 13. (+1,632), Mick Schumacher belegte im Haas Rang 19 (+2,458).

Wie der Automobil-Weltverband FIA am Freitagvormittag weiterhin bekannt gab, wurden bei Ferrari-Pilot Carlos Sainz mehrere Komponenten ausgetauscht, der Spanier rückt damit ans Ende der Startaufstellung.

Formel 1: Fahrerwertung nach 15 von 22 Rennen