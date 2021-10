Nach den gestrigen Freien Trainings steigt heute beim Grand Prix der Türkei das Qualifying. Hier könnt Ihr die Formel-1-Session im Liveticker verfolgen.

Der WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton ist aktuell so spannend wie noch nie. Hamilton führt zwar mit zwei Punkten vor Max Verstappen, der Mercedes-Pilot wird jedoch aufgrund eines Motorenwechsels morgen bestenfalls von Platz elf losfahren. Wir tickern die komplette Session für Euch mit.

Formel 1: Qualifying beim GP der Türkei heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am Vormittag fuhren die Teams das 3. Training ab und waren nach Regenfällen am Morgen darauf bedacht, die Strecke zu trocknen. Während einige Streckenteile bereits zu Slicks einluden, haben sich in vielen Kurven und Senken Pfützen angesammelt. Hier entscheiden wenige Zentimeter darüber, ob die Fahrer auf trockenem oder nassem Asphalt fahren. Umso wichtiger wird es gleich im Qualifying, die Ideallinie zu treffen

Vor Beginn: Dank Hamiltons Sieg in Rotschi vor zwei Wochen ist der Brite wieder an der Spitze der Fahrerwertung, allerdings nur mit zwei Punkten. Mit einem Sieg seinerseits wäre Verstappen also sicher wieder auf dem ersten Platz, es wäre sein 8. der Saison.

Vor Beginn: In den gestrigen Freien Trainings war Lewis Hamilton nicht einzuholen. Der Mercedes-Pilot wird heute jedoch ähnlich performen müssen, um seine Strafe für das Wechseln des Motors (zehn Plätze nach hinten) so minimal wie möglich zu halten. Er kann morgen also bestenfalls von Platz elf starten. Konkurrent Max Verstappen war im 1. Freien Training direkt hinter Hamilton, im 2. Training schaffte er es nur auf Rang fünf.

Vor Beginn: Auf dem Istanbul Park Circuit geht um 14 Uhr der Kampf um die Pole Position los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Qualifying beim Grand Prix der Türkei.

Formel 1: Qualifying beim GP der Türkei heute im TV und Livestream

Das Qualifying in Istanbul könnt Ihr heute live und in voller Länge bei Sky verfolgen. Erneut ist Sky Sport F1 der Sender, den Ihr dafür aufrufen müsst. Um 13.30 Uhr melden sich Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher bei Euch.

Zudem bietet Sky das Qualifying auch im Livestream an. Wer diesen freischalten möchte, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

