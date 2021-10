In Austin findet das Qualifying zum Großen Preis der USA statt. Hier könnt Ihr das komplette Qualifying im Liveticker verfolgen.

Auf dem Circuit of The Americas in Austin steigt das Qualifying zum Großen Preis der USA. Wer sichert sich die Pole Position für das morgige Rennen? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem Laufenden.

Formel 1: Qualifying beim USA-GP heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im freien Training am gestrigen Freitag fuhr Valtteri Bottas die Bestzeit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Die Formel-1-Titelrivalen Max Verstappen (Red Bull) und Hamilton gerieten aneinander. "Dummer Idiot" schimpfte WM-Spitzenreiter Verstappen, nachdem die Kontrahenten zu Beginn einer schnellen Runde nebeneinander auf die erste Kurve zugerast waren und Weltmeister Hamilton auf der Innenseite nicht zurückgesteckt hatte.

Vor Beginn: Auf dem Circuit of The Americas in Austin beginnt das Qualifying heute um 14 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen beim Liveticker zum Qualifying beim Großen Preis der USA.

Formel 1: Qualifying beim USA-GP heute live im TV und Livestream

Das heutige Qualifying wird live und in voller Länge exklusiv ab 22.30 Uhr von Sky übertragen. Auf dem Kanal Sky Sport F1 HD begleiten Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher durch die Session.

Sky bietet das Qualifying heute zudem auch im Livestream an. Mittels SkyGo-App (für Bestandskunden) oder via SkyTicket könnt Ihr den kostenpflichtigen Livestream abrufen.

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung