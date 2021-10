16 von insgesamt 22 Formel-1-Rennen wurden bislang absolviert, der Große Preis der USA steht als nächstes auf dem Programm. SPOX erklärt Euch, wer das Qualifying am Samstag im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Weite Teile der Formel 1-Saison liegen jetzt hinter uns. Wir befinden uns an einem Punkt, an dem sich für gewöhnlich der Gewinner schon abzeichnet, die Spannung verloren gegangen ist. Doch nicht so in diesem Jahr: Lewis Hamilton und Max Verstappen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das wohl erst in den letzten Wochen und Tagen entschieden wird.

Beim GP in Austin geht der Zweikampf weiter. Am Samstag duellieren sich die beiden Top-Fahrer im Qualifying um die Pole Position.

Hier erfahrt Ihr, wer die Zeitenjagd auf dem Circuit of the Americas live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA heute live im TV und Livestream?

Nachdem die RTL Group mit dem Ablauf der vergangenen Formel 1-Saison nach über 30 Jahren aus dem Motorsport-Geschäft ausgestiegen ist, nahm prompt der Pay-TV-Sender Sky deren Rolle ein. Dennoch bleiben F1-Fans, die kein kostenpflichtiges Sky-Abo besitzen, nicht komplett auf dem Trockenen sitzen: vier Rennen verteilt über die Saison werden frei zugänglich im Free-TV ausgestrahlt - eine Kooperation beider Unternehmen macht's möglich!

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA heute live im TV und Livestream? - Diese Rennen laufen im Free-TV (RTL)

Datum Ort Strecke 18.04. Emilia Romagna, Italien Autodromo Enzo e Dino Ferrari 09.05. Barcelona, Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 12.09. Monza, Italien Autodromo Nazionale Monza 07.11. Sao Paulo, Brasilien Autódromo José Carlos Pace

Wie Ihr in der Tabelle oben sehen könnt, gehört der Große Preis der USA leider nicht zu den kostenlosen Rennen in diesem Jahr. Um das Rennwochenende dennoch verfolgen zu könne, benötigt Ihr ein entsprechendes Sky-Abonnement.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA heute live im Pay-TV?

Die Exklusivrechte in Deutschland liegen in dieser Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat lediglich vier Rennen an RTL abgegeben, die der Free-TV-Sender co-exklusiv ausstrahlen darf.

Sky hat vor dem Start der Saison einen eigenen Kanal Sky Sport F1 gelauncht. Kunden können auf diesem alle Sessions live verfolgen, dementsprechend natürlich auch das heutige Qualifying in Austin.

Sky Sport F1 ist im Sky Sport Paket inbegriffen. Dieses kostet monatlich 17,50 Euro. Selbstverständlich haben auch die österreichischen Sky-Kunden Zugriff auf den Kanal.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA heute live im Free-TV?

Dennoch gibt es im deutschsprachigen Raum eine Übertragung im Free-TV. Diese bietet ORF an. Der österreichische Sender teilt sich in dieser Saison die Rechte an der Formel 1 mit ServusTV. Beide Sender wechseln sich ab. In den USA zeichnet der ORF die Übertragung verantwortlich.

In Deutschland kann dieser in einigen Teilen sogar empfangen werden. Weitere Infos dazu gibt es hier.

In der Schweiz gibt es ebenfalls eine Free-TV-Übertragung. Für diese zeichnet der SRF verantwortlich.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA heute live im Livestream?

Neben der klassischen Übertragung im TV bietet Sky darüber hinaus einen Livestream an. Dieser ist kostenpflichtig. Im Sky-Abo ist dieser inkludiert, damit können Sky-Kunden den Live-Stream über Sky Go abrufen.

Zusätzlich können alle anderen ein Sky Ticket buchen. Dieses kann monatlich gekündigt werden. Damit kann ebenfalls der Live-Stream von Sky abgerufen werden. Der Kostenpunkt beträgt hierfür 9,99 Euro im Monat.

Eine weitere Möglichkeit, das Qualifying beim USA-GP zu sehen, bietet der hauseigene Streamingdienst der Formel 1, F1TV. Diesen können in Deutschland jedoch nur noch Bestandskunden - sprich Kunden, die den Dienst bereits in der Saison 2020 genutzt haben - abrufen.

Neukunden können sich lediglich in Österreich registrieren. Dies hängt mit den exklusiven Übertragungsrechten von Sky in Deutschland zusammen. Hier geht es zu F1TV.

Formel 1 heute live: Der GP der USA - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 22. Oktober ab 18.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Oktober ab 22.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Oktober ab 20.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Oktober ab 23.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Oktober ab 21.00 Uhr Rennen

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA heute live im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Rennen live anzuschauen, dann haben wir eine entspannte Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker! Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt Euch rein:

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA heute live im TV und Livestream? Strecke im Steckbrief

Name: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Länge: 5.516 Meter

5.516 Meter Runden: 56

56 Distanz: 308,896 km

308,896 km Kurven: 20

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA heute live im TV und Livestream? Gesamtstand in der Fahrerwertung

Max Verstappen führt wieder die Fahrergesamtwertung an! Ein zweiter Platz in Istanbul reichte ihm, um wieder an Lewis Hamilton vorbeizuziehen. Dieser hatte wegen eines Motorenwechsels von Stelle 11 beginnen müssen und kam am Ende nicht über den fünften Platz hinaus.