Formel 1 - Motorenwechsel: Vettel erwartet Strafversetzung in Austin

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel steht beim Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 Uhr im Liveticker) vor einem komplizierten Rennen. Der viermalige Weltmeister kündigte am Donnerstag einen Motorenwechsel an seinem Aston Martin an, er wird damit in der Startaufstellung zurückversetzt.

Es ist bereits die vierte Antriebseinheit für Vettel. "Es wird ein schwieriges Wochenende, wir wechseln den Motor und bekommen eine Strafe", sagte Vettel.

Dennoch freut sich Vettel auf den Einsatz in den USA. "Wir alle lieben es, hier herzukommen. Austin ist ein verrückter Ort", sagte Vettel: "Beim ersten Mal fand ich es ein bisschen komisch, ich habe mich dann aber doch schnell in Austin verliebt. Die Strecke macht Spaß. Nach einer Runde freut man sich gleich auf die nächste."

Zum Großen Preis der USA hat Vettel ohnehin eine besondere Verbindung. 2007 feierte er in Indianapolis sein Formel-1-Debüt. "Es ist lange her. Der Kurs dort ist nicht sehr aufregend, für mich sind es aber natürlich besondere Erinnerungen", sagte Vettel.