F1 - Niederlande-GP: Klare Verstappen-Bestzeit im letzten Zandvoort-Training

Lokalmatador Max Verstappen hat im letzten freien Training zum Großen Preis der Niederlande seine zahlreichen Fans an der Strecke in Zandvoort in Ekstase versetzt. Der Red-Bull-Pilot erzielte in 1:09,623 Minuten die klare Bestzeit vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas (Finnland/+0,556 Sekunden) und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/+0,794).

Sebastian Vettel erreichte im Aston Martin Rang acht (+1,249), der Heppenheimer kam allerdings zweimal von der selektiven Strecke ab, die auch wegen ihrer zwei Steilkurven einzigartig ist im Rennkalender. Haas-Pilot Mick Schumacher belegte den 20. und letzten Platz (+2,743).

Glück hatte Verstappen im Vorfeld der Qualifying-Generalprobe: Die Rennkommissare untersuchten am Vormittag einen Vorfall aus dem Freitagstraining, Verstappen hatte unter roter Flagge Vettel-Teamkollege Lance Stroll überholt. Die Stewards kamen nach einer Anhörung letztlich zu dem Schluss, dass der WM-Anwärter "bei der ersten Anzeige der roten Flagge die Geschwindigkeit so schnell wie möglich auf sichere Weise" reduziert hat. Somit blieb Verstappen von einer Rückversetzung in der Startaufstellung verschont.

Um die Pole Position für das 13. Saisonrennen am Sonntag geht es ab 15.00 Uhr (Sky). Die nur 4,259 km lange Strecke in Zandvoort bietet kaum Überholmöglichkeiten. Verstappen liegt in der Fahrer-WM nur drei Punkte hinter Hamilton.

Nicht mehr dabei war am Samstag Kimi Räikkönen (Alfa Romeo). Der 41 Jahre alte Ex-Weltmeister, der seine Karriere mit Ablauf der Saison beendet, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Finne sei symptomfrei, teilte sein Team mit. Ersatzfahrer Robert Kubica übernahm das Cockpit. Der Pole erreichte Rang 19 mit 2,539 Sekunden Rückstand auf Verstappen.