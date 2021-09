In der Formel 1 findet heute das Qualifying zum GP der Niederlande statt. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts.

Wer startet beim GP der Niederlande von der Pole Position aus? Heute steht das Qualifying auf dem Programm, das Ihr hier im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Qualifying beim GP der Niederlande heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wer sichert sich die Pole Position auf dem Circuit Park Zandvoort? Das erste freie Training am Freitag ging an Lewis Hamilton, das zweite schließlich an Charles Leclerc.

Vor Beginn: Um 15 Uhr beginnt heute das Qualifying zum Großen Preis der Niederlande am morgigen Sonntag. Auch das Rennen startet dann um 15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Formel 1: Qualifying beim GP der Niederlande heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Zeitfahren nicht zu sehen sein. Einzig Sky überträgt es live auf Sky Sport F1, los geht es um 14.30 Uhr.

Der Pay-TV-Sender bietet dazu dann auch einen Livestream via Sky Go und Sky Ticket an. Es kommentiert Sascha Roos, Experte ist Ralf Schumacher.

Formel 1 - WM: Gesamtstand in der Fahrerwertung