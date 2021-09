Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Russland im TV, Livestream und Liveticker

Der Grand Prix der Formel 1 in Sotschi steht an! Wie Ihr das Qualifying beim GP von Russland heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1 heute live, GP von Russland: Datum, Strecke und Zeiten

Der GP von Russland findet am Wochenende vom 24.-26. September auf dem Sotschi Autodrom statt. Am Freitagmorgen um 10.30 geht es los mit dem ersten von drei Freien Trainings, bei denen die Piloten sich mit der Strecke und den Witterungsverhältnissen bekannt machen können.

Am Samstag steht das 3. Freie Training sowie das Qualifying an, bei dem die Startaufstellung für den Sonntag ermittelt wird. Um 14 Uhr am Sonntag zählt es dann, das Rennen geht los.

© getty Max Verstappen von Red Bull führt die Fahrerwertung nach 14 von 22 Rennen an.

Formel 1 heute live: GP von Russland - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit (MESZ) Session Freitag, 24. September 2021 10.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 24. September 2021 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 25. September 2021 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 25. September 2021 14 Uhr Qualifying Sonntag, 26. September 2021 14 Uhr Rennen

Formel 1 heute live, GP von Russland: Das Streckenprofil

Der GP von Russland muss in 53 Runden á 5848 Metern bestritten werden, was eine Gesamtdistanz von fast 310 Kilometern ergibt.

Streckenname: Sotschi Autodrom

Sotschi Autodrom Länge: 5848 Meter

5848 Meter Runden beim GP: 53

53 Distanz: 309,745 km

309,745 km Rechtskurven: 12

12 Linkskurven: 6

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Russland im TV und Livestream

Anders als der Große Preis von Italien ist der GP von Russland dieses Wochenende nicht im deutschen Free-TV zu sehen.

Sky zeigt alle Sessions des Wochenendes live und exklusiv in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1. Abonnenten haben zudem die Möglichkeit, alle Sessions auch im Livestream mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket zu sehen.

Wer in der Nähe von Österreich wohnt, kann zudem sein Glück versuchen, den kostlosen Sender ORF 1 zu empfangen. Wie genau das funktioniert, könnt Ihr hier nachlesen.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Russland im Liveticker

Falls Ihr Euch keinen Stress mit der Liveübertragung machen wollt, bietet der SPOX-Liveticker Euch die perfekte Alternative! Mit dem Ticker werdet Ihr im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um alle Sessions in Sotschi versorgt.

Hier entlang zum Liveticker zum Qualifying beim GP von Russland.

Formel 1 heute live: Die Fahrerwertung nach 14 von 22 Rennen

Max Verstappen und Lewis Hamilton haben sich bei den ersten 14 von 22 Rennen in der laufenden Saison der Formel 1 einen riesigen Vorsprung vor den restlichen Piloten aufgebaut. Das Duo wird den Weltmeistertitel unter sich ausmachen, aktuell hat Hamilton fünf Punkte Rückstand auf Verstappen. Allerdings hat der Brite beste Karten, nach Sotschi wieder vor Verstappen zu liegen. Nach einem Antriebswechsel ist schon jetzt klar, dass Verstappen am Sonntag vom letzten Platz aus ins Rennen gehen wird.