Formel 1 - Verstappen-Crash: Red-Bull-Chef Marko fordert Hamilton-Sperre

Helmut Marko, der Motorsportchef von Red Bull Racing, hat Lewis Hamilton nach dessen Kollision mit Max Verstappen beim Großen Preis von Großbritannien hart kritisiert und sogar dessen Sperre gefordert.

Die beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton sind in der ersten Runde des Großen Preises von Großbritannien schwer kollidiert. WM-Spitzenreiter Verstappen flog in seinem Red Bull ab und schlug seitlich in die Reifenstapel ein.

"Wenn der Konkurrent mit dem Vorderrad unser Hinterrad in der schnellsten Kurve des Kurses berührt, dann ist das kein Rennunfall mehr - dann ist das ein fahrlässiges, gefährliches Verhalten", sagte Marko am Sky-Mikrofon und forderte eine Sperre des Briten: "Hamilton hat unseren Fahrer auf die gefährlichste Weise in die Barriere befördert."

Verstappen konnte seinen zerstörten Boliden zwar aus eigener Kraft verlassen, wirkte jedoch sichtlich vom harten EInschlag mitgenommen. Das Rennen wurde für Bergungsarbeiten zunächst unterbrochen.

Verstappen wurde anschließend per Krankenwagen ins Medical Center an der Strecke in Silverstone gebracht. Nach Auskunft von Marko gegenüber Sky, stehe Verstappen unter Schock, soll aber auf dem Weg ins Fahrerlager sein.

"Ist Max okay?", erkundigte sich Hamilton am Funk bei seinem Renningenieur nach dem Crash. Als dieser ihm erste Entwarnung gab, beharrte der Lokalmatador in Silverstone darauf, dass ihm die Kurve gehörte. Tatsächlich lagen die beiden Top-Stars eingangs der Kurve gleichauf, Hamilton auf der kurveninneren Seite bremste früher, Verstappen wollte außen vorbei und lenkte gleichzeitig ein. Hamilton zog sich Schäden am Frontflügel zu.

Der Vorfall wurde von der Rennleitung untersucht. Hamilton wurde kurz nach Re-Start des Rennens mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt.

Hamilton ging mit 33 Punkten Rückstand auf Verstappen ins zehnte Saisonrennen. Der 23-jährige Verstappen hatte am Samstag den ersten sogenannten Sprint gewonnen und sich damit die Pole Position gesichert.