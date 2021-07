Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Ungarn im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Ungarn. Vor dem Grand Prix am Sonntag findet am heutigen Samstag das Qualifying statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr es im TV, Livestream und Liveticker miterleben könnt.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Ungarn - Datum, Termin, Ort

Station elf von 22: Zwei Wochen nach dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone ist die Formel 1 an diesem Wochenende zu Gast in Ungarn. Genauer: in Budapest. Am morgigen Sonntag, den 1. August, findet dort ab 15 Uhr das Rennen statt. Schauplatz ist der 4,3 Kilometer lange Hungaroring, der sieben Rechts- und sieben Linkskurven beinhaltet.

Wer dort an welcher Position startet, entscheidet das Qualifying. Das Zeitfahren ist für den heutigen Samstag, 31. Juli, angesetzt. Beginn: 15 Uhr.

Nachdem in Silverstone zum ersten Mal überhaupt ein Sprintrennen über die finale Startformation entschieden hatte, geht nun wieder alles ganz normal vonstatten. Will heißen: Zwei freie Training am Freitag, drittes Training am Samstagmittag, danach das Qualifying, am Sonntag der GP. Die Variante mit den Sprintrennen und dem dadurch veränderten Terminplan für das Wochenende gibt es in dieser Saison nur noch zweimal - Budapest gehört nicht dazu.

Formel 1: GP von Ungarn - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 30. Juli 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 30. Juli 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 31. Juli 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 31. Juli 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 1. August 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Ungarn im TV und Livestream

Wer das Qualifying in Budapest heute auf keinen Fall live im TV verpassen will, ist auf ein Abonnement bei Sky angewiesen. Der Pay-TV-Sender besitzt bekanntlich diese Saison die Rechte für die komplette F1 und zeigt dabei alle Trainings, alle Qualifyings und alle Rennen in voller Länge.

Zu dem Zeitfahren geht Sky auf Sky Sport F1 um 14.30 Uhr auf Sendung. Wie gewohnt wird Sascha Roos kommentieren und Ralf Schumacher als Experte zur Verfügung stehen.

Via Sky Go und Sky Ticket lässt sich das Qualifying über verschiedene Abo-Modelle auch als Livestream verfolgen. Zudem bietet der Sender ein acht Euro teures Ticket an, um das komplette F1-Wochenende live zu sehen.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Ungarn im Liveticker

Wichtig zu wissen: Wer kein Sky-Abonnement besitzt und auch keines abschließen möchte, der kann einfach bei SPOX vorbeischauen. In unserem Liveticker werdet Ihr während des Qualifyings mit schriftlichen Updates darüber über das Geschehen informiert - und natürlich darüber, wer sich am Ende die Pole Position sichert.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick