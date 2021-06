Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream?

In Baku, Aserbaidschan, wird heute mit dem Qualifying die Startaufstellung für den morgigen sechsten Grand Prix der aktuellen Formel-1-Saison ermittelt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Qualifying live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Nach dem dritten Freien Training bestreiten die Formel-1-Piloten auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan am heutigen Samstag, den 5. Juni das Qualifying. Los geht es um 14 Uhr deutscher Zeit. Dabei wird entschieden, wer morgen beim Rennen dann von der Pole Position starten darf.

Das Rennen steigt morgen um 14 Uhr.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im Free-TV?

Zwar besitzt der Privatsender RTL in dieser Saison die Übertragungsrechte für vier Grands Prix, jedoch nur für die Rennen selbst und zeigt somit kein Qualifying. Außerdem zählt der GP von Aserbaidschan nicht zu den vier Rennen.

Der österreichische Sender ORF zeigt das Qualifying im Free-TV. Auf ORF1 geht es um 13.55 Uhr los. Im Einsatz sind:

Kommentator: Ernst Hausleitner

Co-Kommentator: Alexander Wurz

Doch auch die deutschen Fans können auf das Angebot von ORF zugreifen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im Pay-TV?

Das Qualifying seht Ihr daher beim Exklusivrechteinhaber Sky. Der Pay-TV-Sender bietet jede Session live und in voller Länge auf dem Sender Sky Sport F1 an. Parallel dazu könnt Ihr auch bei Sky Sport UHD die Qualifikation verfolgen. Um 13.30 Uhr beginnt dabei die Übertragung. Das Duo bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher begleitet die Motorsport-Fans durch die Session.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im Livestream?

Zusätzlich dazu hat Sky auch einen Livestream im Repertoire. Dieser ist kostenpflichtig und entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket aufrufbar.

Der ORF bietet das Event in Aserbaidschan kostenlos in der ORFTV-thek an.

Auch die Formel1 ist für die Übertragung im Livestream zuständig. Jedoch können nur Bestandskunden darauf zugreifen. Da Sky die Exklusivrechte besitzt, kann F1 TV Pro nicht neu gebucht werden. Der kostenpflichtige Livestream kann deswegen nur von bereits bestehenden Kunden genutzt werden.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 6. Grand Prix in der Saison 2021

6. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 05. Mai 2021

05. Mai 2021 Ort: Baku (Aserbaidschan)

Baku (Aserbaidschan) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) Übertragung (AT): Sky, ORF1

Livestream (AT): Sky, ORFTV-thek, F1TV (nur für Bestandskunden)

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? Qualifying in Baku im Liveticker

Falls Ihr jedoch keinen Zugang zum Angebot von Sky habt und auch sonst nirgends Zugriff habt, bietet Euch SPOX die perfekte Alternative - einen Liveticker. Darin werden die wichtigsten Zeiten für Euch live und ausführlich getickert. Natürlich ist SPOX auch beim morgigen Rennen mit einem Liveticker zur Stelle.

Hier geht's zum Liveticker: Qualifying beim GP von Aserbaidschan.

Hier geht's zum Liveticker: Rennen beim GP von Aserbaidschan.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? WM-Wertung nach 5 von 23 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 105 2 Lewis Hamilton Mercedes 101 3 Lando Norris McLaren 56 4 Valtteri Bottas Mercedes 47 5 Sergio Perez Red Bull 44 6 Charles Leclerc Ferrari 40 7 Carlos Sainz Ferrari 38 8 Daniel Ricciardo McLaren 24 9 Pierre Gasly AlphaTauri 16 10 Esteban Ocon Alpine 12

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 149 2 Mercedes 148 3 McLaren 80 4 Ferrari 78 5 Aston Martin 19 6 AlphaTauri 18 7 Alpine 17 8 Alfa Romeo 1 9 Williams 0 10 Haas 0

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? Strecke in Baku im Steckbrief

Streckenname: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Länge: 3.337 Meter

3.337 Meter Runden: 78

78 Distanz: 260,520 km

260,520 km Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 8

