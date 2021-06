Formel 1, GP von Frankreich: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Auf den Großen Preis von Baku folgt in der Formel 1 eine zweiwöchige Pause, ehe mit dem Grand Prix von Frankreich das siebte Rennen der Saison ansteht. Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zu Datum, Termin, Zeitplan sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1, GP von Frankreich: Datum, Termin, Zeitplan

Nach dem Stadtrennen in Baku (Aserbaidschan) steht in der Formel 1 in zwei Wochen der Grand Prix von Frankreich an. Das Rennen auf dem Circuit Paul Ricard sollte ursprünglich erst am 27. Juni stattfinden. Da jedoch wegen der Corona-Pandemie der GP der Türkei abgesagt werden musste, hat sich im Rennkalender einiges getan.

Im französischen Le Castellet wird nun am Sonntag, den 20. Juni, um 15 Uhr deutscher Zeit das Rennen absolviert. Dafür ist am 27. Juni als Ersatz für den GP der Türkei ein zweites Rennen in Spielberg (Österreich) geplant.

Formel 1: GP von Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 18. Juni 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 18. Juni 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 19. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 19. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 20. Juni 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: GP von Frankreich - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 km

310,633 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

Formel 1, GP von Frankreich: Übertragung im TV und Livestream

Da bei Sky die Exklusivrechte für die komplette F1-Saison liegen, gibt es den Grand Prix von Frankreich live im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream zu sehen. Ihr findet das Rennen auf dem Sender Sky Sport F1 vor.

Wer auf den Livestream von Sky zugreifen möchte, kann dies entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem ebenfalls SkyTicket tun.

Eine Übertragung im deutschen Free-TV wird es hingegen nicht geben. Denn Frankreich zählt nicht zu den vier Rennen, die RTL in dieser Saison überträgt.

Dafür läuft das Rennen auf dem Circuit Paul Ricard bei den Nachbarn aus Österreich im Free-TV. Dort teilen sich nämlich der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte für die Motorsportkönigsklasse. Für den GP von Frankreich ist ServusTV verantwortlich.

Der Privatsender zeigt das Event sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream. Auch deutsche F1-Fans haben jedoch die Möglichkeit, auf die Übertragung von ServusTV zuzugreifen. Mehr dazu gibt es hier.

Formel 1, GP von Frankreich im Liveticker

Natürlich ist auch SPOX beim GP von Frankreich wieder mit dabei. In Form eines Livetickers bringen wir Euch dabei das Renngeschehen näher. Überholmanöver, Boxenstopps, Ausfälle - Ihr verpasst garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht's zur SPOX-Liveticker-Übersicht.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick