Vor dem Qualifying und dem Grand Prix der Formel 1 in Aserbaidschan findet heute das 3. Freie Training statt. Hier gibt es die Session im Liveticker.

3. Freies Training beim GP von Aserbaidschan - hier gibt's den Liveticker!

Formel 1: 2. Freies Training in Baku - Top 5 Führender Nikita Mazepin 2. Platz Kimi Räikkönen 3. Platz Fernando Alonso 4. Platz Daniel Ricciardo 5. Platz Lando Norris

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: 3. Freies Training beim GP von Aserbaidschan jetzt im Liveticker

Hamilton legt los

So langsam kommt hier Schwung in die Sache! Immer mehr Fahrer lenken ihre Boliden auf den Stadtkurs. Zuletzt hat sich auch Lewis Hamilton aufgemacht, Es wird spannend zu sehen sein, ob Mercedes heute wieder mitmischen kann.

Keine große Eile

Es besteht weiterhin keine große Eile in Baku. Gerade geht mit Valtteri Bottas der nächste Fahrer auf die Strecke. Der Großteil aber steht noch in den Garagen.

Erste Rundenzeiten stehen

Die Haas-Fahrer sind es wenig überraschend dann auch, die die ersten Rundenzeiten hier setzen. Eine 1:46.717 gab es von Mazepin. Gesellschaft bekommen sie jetzt durch Fernando Alonso.

Boxenfunk Nikita Mazepin

"Die Strecke scheint sehr schmutzig zu sein", meldet Mazepin gerade über Funk. Das wird auch der Grund sein, wieso es sonst niemand eilig hat, das Training zu beginnen. Bisher sind die Haas-Piloten alleine auf der Strecke.

Beginn

Die Ampel ist auf grün, die ersten Autos fahren auf die Strecke. Die beiden Haas-Fahrer sind die ersten, die sich auf die Strecke trauen.

Formel 1: 3. Freies Training beim GP von Aserbaidschan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Sonne zeigt sich auch heute wieder in Baku und so liegt die Streckentemperatur bereits bei 52 Grad. Die Lufttemperatur beträgt 27 Grad.

Vor Beginn: Eine saubere Session gab es auch beim zweiten deutschen Fahrer nicht. Mick Schumacher musste sein 2. Training immer wieder unterbrechen, da es Probleme mit dem Öldruck an seinem Auto kam. Insgesamt kam er so nur auf elf Runden und war 19. hinter Teamkollege Mazepin.

Vor Beginn: Noch nicht da, wo er es sich gewünscht hätte, ist auch Sebastian Vettel. Nach einem starken Monaco-Wochenende passt es in Baku noch nicht ganz zusammen. Am Freitag sprang Platz 15. heraus und er kam jeweils knapp hinter seinem Teamkollegen durch. Problem dabei auch: Vettel tat sich schwer, eine saubere Runde hinzubringen. Immer wieder war der Pilot mit seinem Aston Martin in einem der zahlreichen Notausgänge zu finden.

Vor Beginn: Und Mercedes? Wie schon in Monaco schien das Team völlig ratlos und fuhr nur hinterher statt vorneweg. Gleich beide Mercedes-Fahrer kamen nicht unter die Top Ten. "Ich weiß nicht, wo man noch Zeit holen kann", meldete Hamilton noch während des Trainings über Funk. Eine Sekunde fehlten ihm auf Platz elf schließlich zu Perez. Valtteri Bottas war gar nur 16. Da wird sich heute zeigen, ob Mercedes über Nacht noch irgendetwas gefunden hat. Ansonsten droht ein weiteres schwieriges Wochenende.

Vor Beginn: Den Freitag hatten in Baku Red Bull und Ferrari fest im Griff. Die Tagesbestzeit holte sich einer Zeit von 1:42.115 Minuten Sergio Perez, der sich damit auch gegen Teamkollege Max Verstappen durchsetzte. Der hatte zuvor das 1. Training für sich entschieden. Carlos Sainz lauerte im ersten Ferrari nur dicht dahinter. Charles Leclerc wurde Vierter. Für den Monegassen verlief das Training allerdings nicht problemlos. Leclerc hatte sich in Kurve 15 verbremst und war in einer der Tec-Pro-Barrieren gelandet, wobei er sich den Frontflügel beschädigte.

Vor Beginn: Verstappen führt die WM-Gesamtwertung nach bis dato fünf Rennen vor Lewis Hamilton an. Mit seinen 105 Zählern hat er allerdings bloß vier Punkte Vorsprung. Perez ist Fünfter, sammelte bislang 44 Punkte. Auf Hamilton kommt womöglich kein erfreuliches Qualifying und Rennen zu. Er wurde bei den ersten Trainings nur Siebter und Elfter.

Vor Beginn: Wer entscheidet die dritte Session für sich? Bisher dominiert an diesem F1-Wochenende Red Bull. Max Verstappen gewann am Freitag das 1. Freie Training, während sein Teamkollege Sergio Perez bei der zweiten Einheit als Sieger hervorging.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum 3. Freien Training bei der Formel 1 vor dem GP am Sonntag in Aserbaidschan. Los geht es um 11 Uhr.

Formel 1: 3. Freies Training beim GP von Aserbaidschan heute im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr das 3. Freie Training in Aserbaidschan heute nur im Pay-TV. Sky besitzt die Übertragungsrechte an der kompletten F1 und zeigt Euch das Training in voller Länge. Los geht es auf Sky Sport F1 heute um 10.45 Uhr. Sascha Roos kommentiert, Experte ist Ralf Schumacher.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit von der Partie sein könnt Ihr auch via Livestream. Dafür müsst Ihr die kostenpflichtigen Dienste Sky Go oder Sky Ticket aufrufen.