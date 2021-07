An diesem Wochenende findet in der Formel 1 der Große Preis von Österreich statt. Alle Infos zu dem zweiten Saisonrennen in Österreich binnen einer Woche gibt es hier.

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende wieder in Österreich zu Gast. Nur fünf Tage nach dem Großen Preis der Steiermark geht an diesem Wochenende der große Große Preis von Österreich über die Bühne.

Wie Ihr den neunten Saisonlauf live im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Auf regulärem Weg gibt es vom Großen Preis von Österreich im deutschen Free-TV keine Bewegtbilder. RTL zeigt in dieser Formel-1-Saison lediglich vier Rennen live, zu diesen gehört der Große Preis von Österreich nicht dazu.

Alle Sessions könnt Ihr dagegen bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender berichtet kostenpflichtig jeden Tag auf dem Kanal Sky Sport F1.

© getty Max Verstappen feierte am vergangenen Sonntag den Sieg beim Großen Preis der Steiermark.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Österreich live im Free-TV - so funktioniert's

Der Schweizer Sender SRF und die beiden österreichischen Sender ServusTV und ORF1 sorgen dennoch für Live-Übertragungen im deutschsprachigen Raum.

SRF ist in Deutschland ist in Deutschland auf normalem Weg nicht zu empfangen, ServusTV und ORF1 dagegen schon. Den Privatsender ServusTV könnt mit Kabelanschluss, DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) abrufen, ORF1 in grenznahen Gebieten terrestrisch oder per Kabel.

Das Problem: Die Formel-1-Übertragungen bei ServusTV sind exklusiv nur in Österreich zu sehen. Beim ORF ist dies anders, sofern Ihr diesen in Eurem Haushalt empfangen könnt.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Österreich im kostenlosen Livestream - so funktioniert's

ServusTV und ORF1 zeigen den Großen Preis von Österreich auch im Livestream. Auf diesen liegt aber jeweils ein Geoblocking, so dass man aus Deutschland darauf nicht zurückgreifen kann.

Um die Livestream dennoch abrufen zu können, benötigt Ihr ein VPN. Mehr Infos dazu gibt es hier.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 2. Juli 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 2. Juli 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag,3. Juli 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag,3. Juli 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag,4. Juli 2021 15 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Stand in der WM-Wertung

Max Verstappen baute mit dem Sieg am vergangenen Wochenende beim Großen Preis der Steiermark seine Führung in der WM-Wertung aus. In der Konstrukteurswertung liegt Red Bull vor Mercedes.

Rang Fahrer Team Punkte 1. Max Verstappen Red Bull 156 2. Lewis Hamilton Mercedes 138 3. Sergio Perez Red Bull 96 4. Lando Norris McLaren 86 5. Valtteri Bottas Mercedes 74 6. Charles Leclerc Ferrari 58 7. Carlos Sainz Ferrari 50 8. Pierre Gasly AlphaTauri 37 9. Daniel Ricciardo McLaren 34 10. Sebastian Vettel Aston Martin 30

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Österreich im Liveticker verfolgen

Freie Trainings, Qualifying, Rennen - SPOX bietet zu allen Sessions an diesem Wochenende Liveticker an. Diese findet Ihr in unserer Tagesübersicht.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - Strecke im Steckbrief

Schon seit 1969 gibt es den Kurs in der Steiermark. Zwischenzeitlich wurde die Strecke aus dem Kalender entfernt. Red Bull baute sie wieder auf und im Jahr 2014 kehrte die Formel 1 zurück nach Spielberg.

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

