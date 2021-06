Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Aserbaidschans Hauptstadt Baku zu Gast. Wir sagen Euch, wie Ihr das Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In Baku steht heute das sechste Rennen der Saison an. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Zeitplan

Der Baku City Circuit ist am heutigen Sonntag (6. Juni) Schauplatz des Grand Prixs von Aserbaidschan.

Der Rennstart erfolgt um 14 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1: GP von Aserbaidschan - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 4. Juni 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 4. Juni 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 5. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 5. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 6. Juni 2021 14 Uhr Rennen

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live im TV

Das Rennen beim GP von Aserbaidschan könnt Ihr in Deutschland nicht im Free-TV sehen, stattdessen liegen die Rechte für das Rennen exklusiv bei Sky.

Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung bereits um 13 Uhr mit der Vorberichtserstattung aus Baku auf Sky Sport F1 HD. Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher begleiten das Geschehen an den Mikrofonen.

In Österreich kümmert sich an diesem Wochenende der ORF um die Übertragung und stimmt Fans bereits ab 12.35 Uhr auf das Rennen ein. Auch in Deutschland kann man den ORF empfangen. Hier gibt es die Infos dazu.

In der Schweiz beginnt das Rennen auf SRF 2, ehe ab 15.05 SRF Info übernimmt. Dort startet die Vorberichterstattung zum GP von Aserbaidschan zudem erst zehn Minuten vor Rennstart.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live im Livestream

Sky bietet zudem zwei Möglichkeiten, das Rennen im Livestream zu verfolgen. Bestandskunden können dabei ganz einfach auf Sky Go zurückgreifen, Nicht-Kunden können sich einen kostenpflichtigen Zugang via Sky Ticket sichern.

Das ORF und der SRF bieten zudem Livestreams auf ihren Webseiten an, die aber nur im jeweiligen Land abrufbar sind.

Eine weitere Möglichkeit ist der hauseigene Streaming-Dienst der Formel 1 F1TV. Aufgrund des Exklusivrechts von Sky können allerdings nur Bestandskunden das Rennen sehen, Neuregistrierungen sind nicht möglich.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live im Liveticker

Ihr könnt das Rennen nicht im linearen TV oder im Livestream verfolgen? Kein Problem! im SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht's zum Liveticker des GPs von Aserbaidschan.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live - Die Infos zur Strecke

Streckenname: Baku City Circuit

Baku City Circuit Länge: 6.003 Meter

6.003 Meter Runden: 51

51 Distanz: 306,153 km

306,153 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

Formel 1: Die Bilder des "Grauens" aus dem Fahrerlager seit 2000 © imago images 1/42 Die Formel 1 startet in ihre neue Saison. Die Königsklasse des Motorsports sorgt Jahr für Jahr nicht nur auf der Rennstrecke für Gänsehautmomente. Die Bilder des "Grauens" aus dem Fahrerlager seit 2000. © getty 2/42 Sebastian Vettel (l.) und Bülent Ceylan. © imago images 3/42 Nico Rosberg © imago images 4/42 Michael Schumacher © imago images 5/42 Michael Schumacher © imago images 6/42 Lewis Hamilton © imago images 7/42 Bernie Ecclestone (r.), Niki Lauda © getty 8/42 Bernie Ecclestone (l.), Chase Carey 9/42 Moko (l.), Designer und Formel-1-Adabei © imago images 10/42 Jean Todt, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Luca Badoer und Luca di Montezemolo © imago images 11/42 Jo Bauer © imago images 12/42 Kai Ebel © imago images 13/42 Fernando Alonso © imago images 14/42 Nick Heidfeld © imago images 15/42 Kai Ebel © imago images 16/42 Sebastian Vettel © imago images 17/42 Bernie Ecclestone © getty 18/42 Bernie Ecclestone © imago images 19/42 Sebastian Vettel © imago images 20/42 Kai Ebel (l.), Sebastian Vettel © imago images 21/42 Fernando Alonso © imago images 22/42 Sebastian Vettel © imago images 23/42 Michael Schumacher (als Michael Schumacher), Heidi Klum (als RTL-Reporterin) © imago images 24/42 Heidi Klum, Flavio Briatore © imago images 25/42 Daniel Ricciardo © getty 26/42 Jos Verstappen © getty 27/42 Slavica Ecclestone (von l.), Tamara Ecclestone, Petra Ecclestone, Bernie Ecclestone © imago images 28/42 Sebastian Vettel © imago images 29/42 Sebastian Vettel © imago images 30/42 Red Bull in Monaco © imago images 31/42 Kai Ebel (l.), Timo Glock © getty 32/42 David Coulthard und Sebastian Vettel. © getty 33/42 Adrian Sutil © getty 34/42 Sebastian Vettel © imago images 35/42 Norbert Haug (von l. nach r.), Flavio Briatore, Niki Lauda © getty 36/42 Eva Padberg und Lewis Hamilton © imago images 37/42 Michael Schumacher © imago images 38/42 Daniel Ricciardo 39/42 Mark Webber © imago images 40/42 Nick Heidfeld © imago images 41/42 Fernando Alonso © getty 42/42 Lewis Hamilton

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live - Gesamtwertung und Konstrukteurswertung

Bisher verspricht die Saison den erwarteten hauchdünnen Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton sowie zwischen Mercedes und Red Bull.

Durch seinen Sieg in Monaco beim vergangenen Grand Prix übernahm Verstappen nicht nur knapp die Führung vor dem siebenmaligen Weltmeister in der Gesamtwertung, sondern schob sein Team auch in der Konstrukteurswertung auf den Platz an der Sonne.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Gesamtwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 105 2 Lewis Hamilton Mercedes 101 3 Lando Norris McLaren 56 4 Valtteri Bottas Mercedes 47 5 Sergio Perez Red Bull 44 6 Charles Leclerc Ferrari 40 7 Carlos Sainz Ferrari 38 8 Daniel Ricciardo McLaren 24 9 Pierre Gasly AlphaTauri 16 10 Esteban Ocon Alpine 12

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Konstrukteurswertung

Platz Team Punkte 1 Red Bull 149 2 Mercedes 148 3 McLaren 80 4 Ferrari 78 5 Aston Martin 19 6 AlphaTauri 18 7 Alpine 17 8 Alfa Romeo 1 9 Williams 0 10 Haas 0

© getty Heute fährt die Formel 1 in Baku.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick