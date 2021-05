Das prestigeträchtigste Rennen im Formel-1-Kalender steht an. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Formel-1-GP von Monaco live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

Schwimmbadschikane, Tunnel und Casinokurve. So heißen legendäre Streckenabschnitte auf dem Stadtkurs von Monte Carlo. Um das berüchtigte Rennen in eurem Wohnzimmer zu sehen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rennen kostenlos ansehen könnt.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monaco live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

In der laufenden Formel 1 Saison besitzt Sky die Exklusivrechte für die Übertragung der Grand Prixs. RTL zeigt ausgewählte Rennen im Free-TV, doch nicht jedes Rennen wie in den vergangenen Jahren.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monaco live im Free-TV

Nachdem der Grand Prix von Spanien bei RTL im Free-TV zu sehen war, wird das legendäre Rennen im Fürstentum nicht im Free-TV zu sehen sein. In Österreich hingegen zeigt ServusTV das komplette Rennen live

Doch Deutsche Motorsport Fans haben die Möglichkeit ServusTV auch in Ihrer Senderliste auszuwählen.

In Deutschland lässt sich Servus TV mit Kabelanschluss, DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) jederzeit abrufen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monaco live im kostenlosen Livestream sehen

Auf der Website von ServusTV könnt Ihr zudem auf einen kostenfreien Livestream zugreifen. Hier entlang. Problem dabei ist, dass für die Übertragungen der Rennen ein Geoblocking eingestellt wurde.

Mit Hilfe eines VPN Zugangs auf Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet könnt Ihr Euch das Geoblocking umgehen.

Wichtig ist, dass Ihr darauf achtet, dass Ihr den österreichischen VPN Server ansteuert. Nur so könnt Ihr auf den kostenlosen Livestream zugreifen.

F1: GP von Monaco - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Donnerstag, 20. Mai 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Donnerstag, 20. Mai 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 22. Mai 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 22. Mai 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 23. Mai 2021 15 Uhr Rennen

F1: GP von Monaco im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr alle Session im Liveticker verfolgen! In unserer Tagesübersicht findet Ihr die Liveticker zu den Freien Trainings, zum Qualifying sowie zum Rennen.

F1 - GP von Monaco: Favoriten

Zu den Topfavoriten auf den Sieg gehören vor allem Lewis Hamilton und der Niederländer Max Verstappen. Hamilton siegte bei den beiden letzten GPs und ist auf bestem Wege seinen achten WM Titel einzufahren. Bislang war der Red Bull das einzige Auto, was dem Silberpfeil Paroli bieten konnte.

Auf der Strecke in Monaco, die komplett auf normalen Straßen ausgetragen wird kommt es vorallem auf eine extrem schnelle Runde im Qualifying an. Überholen ist auf dem 3,337 Kilometer langen Rundkurs kaum möglich. Das Rennen in Monaco wird auch häufig mit "Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer" verglichen. Jeder kleinster Fehler kann in der Bande enden.

Besonders die Schwimmbadschikane kurz vor der Start- und Zielgeraden kostete viele Piloten schon Teile oder gar den ganzen Frontflügel. Hier rasen die Boliden wenige Zentimeter an der Bande vorbei.

F1: Die WM-Wertung nach 4 von 23 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 94 2 Max Verstappen Red Bull 80 3 Valtteri Bottas Mercedes 47 4 Lando Norris McLaren 41 5 Chales Leclerc Ferrari 40 6 Sergio Perez Red Bull 32 7 Daniel Ricciardo McLaren 24 8 Carlos Sainz Ferrari 20 9 Esteban Ocon Alpine 10 10 Pierre Gasly AlphaTauri 8

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 141 2 Red Bull 112 3 McLaren 65 4 Ferrari 60 5 Alpine 15 6 AlphaTauri 10 7 Aston Martin 5 8 Alfa Romeo 0 9 Williams 0 10 Haas 0

F1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick