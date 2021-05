In Barcelona steht heute das 3. Freie Training in der Formel 1 an. Kann Lewis Hamilton vor dem Qualifying seinen guten Eindruck bestätigen? Hier könnt Ihr alle Entwicklungen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: 3. Freies Training in Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Einen guten Tag erwischte derweil Sebastian Vettel. Der Heppenheimer legte einige starke Runden hin und ließ Teamkollege Lance Stroll relativ deutlich hinter sich. Womöglich sind an diesem Rennwochenende ja die ersten Punkte in der Saison für den Ex-Weltmeister drin. Noch mehr Infos zu den gestrigen Trainings erhaltet Ihr hier.

Vor Beginn: Als Favorit geht einmal mehr Lewis Hamilton ins Rennen. Der Brite führt nicht nur die WM-Gesamtwertung an, sein Mercedes war auch in den gestrigen Trainings mal wieder der schnellste Bolide auf dem Kurs. Max Verstappen hatte gestern noch längst nicht Hamiltons Speed.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker des abschließenden Freien Trainings in Barcelona. Um 12 Uhr geht es los, ehe um 15 Uhr dann das Qualifying ansteht.

Formel 1: 3. Freies Training in Barcelona heute live im TV und Livestream

Das 3. Freie Training läuft exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison alle Freien Trainings, alle Qualifyings und alle Rennen live.

RTL überträgt am morgigen Sonntag zwar das Rennen live, dabei bleibt es allerdings auch. Sowohl die Freien Trainings als auch das Qualifying laufen nicht bei dem Kölner Privatsender.

Als Sky-Kunde könnt Ihr das 3. Freie Training via Sky Go auch im Liveticker verfolgen. Ihr könnt auch ein Sky Ticket erwerben, um das Formel-1-Wochenende zu sehen.

Formel 1: Die Übersicht über alle Termine