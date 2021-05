Formel 1: Freie Trainings in Barcelona heute live im Liveticker

In der Formel 1 stehen heute die Freien Trainings in Barcelona an. Welcher Fahrer bringt am meisten Speed auf den Kurs? Hier könnt Ihr die Trainings im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Freie Trainings in Barcelona - Top 5 Führender 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz

Formel 1: Freie Trainings in Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn

Bleibt McLaren auf Kurs? Auf starke Rennen kann in der Saison 2021 McLaren blicken. Der Rennstall scheint den nächsten großen Schritt gemacht zu haben und Lando Norris liegt in der WM-Wertung mit 37 Punkten auf dem dritten Platz. Interessant wird auch sein, ob Alpine die guten Leistungen aus Portugal auch in Barcelona abliefern kann. Nach einem schwierigen Saisonstart war das Team dort gut unterwegs und setzte die anderen Mittelfeld-Teams mächtig unter Druck.

Updates für Vettel: Sebastian Vettel wird an diesem Wochenende mit Updates an seinem Aston Martin unterwegs sein. Die neuen Teile waren bei Teamkollege Stroll bereits in Portugal eingesetzt worden, wegen Engpässen in der Produktion hatte Vettel einige Tage länger warten müssen. Nun wird es spannend, ob die Updates auch den erhofften Sprung nach vorne bringen. Vor einer Woche war zwar Vettel gut dabei, das Auto und die Strategie bei Aston Martin verhinderten am Ende aber die ersten Punkte für den Heppenheimer.

Enger Fight zwischen Mercedes und Red Bull: Nach drei gefahrenen Rennwochenenden in der Saison 2020 ist es in der Formel 1 weiterhin spannend. Mercedes und Red Bull liefern sich einen engen Kampf und noch gibt es keinen klaren Favoriten für die Weltmeistertitel in diesem Jahr. In der Fahrer-WM hat Lewis Hamilton gerade einmal acht Punkte Vorsprung zu Widersacher Max Verstappen, der in Barcelona zurückschlagen könnte.

Vor Beginn: Favorisiert sind natürlich einmal mehr Mercedes und Red Bull, angeführt von Lewis Hamilton und Max Verstappen, die nach drei gefahrenen Rennen auch die Fahrerwertung deutlich anführen. Die beiden deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher konnten in der laufenden Saison bislang noch keine Punkte einfahren.

Vor Beginn: Das erste Freie Training beginnt heute um 11.30 Uhr, dieses geht bis 15.00 Uhr. Der zweite Durchgang steht dann um 15.00 Uhr an, um 16.30 Uhr sollten alle Fahrer durch sein.

Vor Beginn: Herzlichen Willkommen zu den Freien Trainings in der Formel 1. Gefahren wird im spanischen Barcelona.

Formel 1: Freie Trainings in Portimao heute im TV und Livestream

Sky zeigt das 1. und 2. Freie Training in Barcelona live. Auch das 3. Freie Training, das Qualifying und das Rennen laufen auf dem neu geschaffenen Sender Sky Sport F1. Als Sky-Kunden könnt Ihr die Trainings auch im Livestream verfolgen, das geht via Sky Go oder Sky Ticket.

RTL zeigt an diesem Wochenende das Rennen live, das Qualifying und die Freien Trainings laufen allerdings nicht bei dem Privatsender.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick