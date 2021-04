In der Formel 1 steht der dritte GP der Saison an. Wer den Grand Prix von Portugal in Portimao live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Die Übertragung der Formel-1-Saison in diesem Jahr ist etwas undurchsichtig. Welche Grand Prix werden wo im TV und Livestream gezeigt bzw. übertragen?

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des kommenden Formel-1-GP von Portugal live im TV und Livestream.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung

Am vergangenen Wochenende konnten Formel-1-Fans das Rennen in Imola live bei RTL verfolgen. Eine Übertragung im Free-TV beim nachfolgenden Grand Prix in Portugal gibt es jedoch in Deutschland keine Übertragung im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im Free-TV?

Im deutschsprachigen Raum gibt es dennoch eine Möglichkeit, das Rennen im Free-TV zu sehen. Der Sender ServusTV hat sich gemeinsam mit dem ORF die Ausstrahlung im österreichischen Fernsehen gesichert. Die beiden Sender wechseln sich dabei mit der Übertragung ab.

Für das Wochenende in Portugal ist ServusTV zuständig. Das österreichische Programm unterscheidet sich aber von der Version, die Ihr in Deutschland sehen könnt. Wie Ihr ServusTV in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im Pay-TV?

Alle Rennen in dieser Saison sind im Pay-TV zu sehen. Sky hält dabei die Rechte. Der Pay-TV-Sender launchte dafür einen eigenen Kanal via Sky Sport F1.

Um das Rennen sowie alle Sessions in Portimao zu sehen, benötigt Ihr ein Abo des Sky Sport Pakets. Dieses kostest monatlich 17,50 Euro.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im Livestream?

Neben den Rennen bietet Sky somit auch alle Trainings, Qualifyings und Hintergrundberichte im Livestream an. Mit SkyGo und dem SkyTicket könnt Ihr mit dabei sein.

Darüber hinaus könnt Ihr alle Rennen beim hauseigenen Streamingsender der Formel 1, F1TV, sehen. Dieser Dienst ist ebenfalls kostenpflichtig. Ein neues Abo könnt Ihr dabei aufgrund des Exklusivvertrags der Formel 1 mit Sky nicht abschließen. lediglich Bestandskunden haben Zugriff auf den Livestream.

© getty Max Verstappen und Lewis Hamilton duellieren sich um den WM-Titel.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im TV und Livestream? Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Liveticker Übertragung in DE Freitag, 30. April 2021 12.30 Uhr 1. Freies Training Liveticker Sky Freitag, 30. April 2021 16 Uhr 2. Freies Training Liveticker Sky Samstag, 1. Mai 2021 13 Uhr 3. Freies Training Liveticker Sky Samstag, 1. Mai 2021 16 Uhr Qualifying Liveticker Sky Sonntag, 2. Mai 2021 16 Uhr Rennen Liveticker Sky

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 3. Grand Prix in der Saison 2021

Datum: 30. April bis 2. Mai 2021

Ort: Portimao (Portugal)

Portimao (Portugal) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky

© getty Im Autodromo Internacional do Algarve wird der Portugal-GP der Formel 1 ausgetragen.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Team Pkt. 1. Lewis Hamilton Mercedes 44 2. Max Verstappen Red Bull 43 3. Lando Norris McLaren 27 4. Charles Leclerc Ferrari 20 5. Valtteri Bottas Mercedes 16 6. Carlos Sainz Ferrari 14 7. Daniel Ricciardo McLaren 14 8. Sergio Perez Red Bull 10 9. Lance Stroll Aston Martin 7 10. Pierre Gasly AlphaTauri 4

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im TV und Livestream? Strecke in Portimao im Steckbrief

Streckenname: Autodromo Internacional do Algarve

Autodromo Internacional do Algarve Länge: 4.635 Meter

4.635 Meter Runden: 66

66 Distanz: 308,877 Kilometer

308,877 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick

Nur eine Woche nach dem Rennen in Portugal geht es erneut auf der iberischen Halbinsel zur Sache. Dann wird in Barcelona gefahren.