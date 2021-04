In der Formel 1 steht der Grand Prix von Portugal bevor. In Vorbereitung auf das Rennen absolvieren die Piloten heute die ersten beiden Freien Trainings. Hier könnt Ihr sie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1: Freie Trainings in Portimao heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ob Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull) den Sieg auch an diesem Wochenende wieder unter sich ausmachen? Der Brite gewann das Auftaktrennen in Bahrain vor dem Belgier, der dann wiederum in Imola vor Hamilton landete. Hamilton führt die Gesamtwertung derzeit aber mit einem Vorsprung an, da er in Imola einen zusätzlichen Punkt für die schnellste Runde erhielt. Hamilton: 44. Verstappen: 43. Mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher haben die beiden deutschen F1-Fahrer in dieser Saison bis dato noch keinen Punkt eingefahren.

Vor Beginn: Der Startschuss für den dritten Grand Prix der Saison fällt am Sonntag um 16 Uhr. Gefahren wird auf dem Autodromo Internacional do Algarve, der 4,6 Kilometer lang ist und 15 Kurven umfasst.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zu den ersten beiden Freien Trainings bei der Formel 1 im portugiesischen Portimao! Die erste Session startet um 12.30 Uhr, weiter geht es dann um 16 Uhr. Das dritte Freie Training wird am Samstag (13 Uhr) vor dem Qualifying (16 Uhr) absolviert.

Formel 1: Freie Trainings in Portimao heute im TV und Livestream

Live mitverfolgen könnt Ihr das 1. und das 2. Freie Training vor dem Portugal-GP heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt sie Euch auf dem neu geschaffenen Sender Sky Sport F1. Sascha Roos kommentiert, Experte ist Michael Schumacher. Ihr könnt bei Sky auch via Livestream mit dabei sein. Nutzt dafür einfach Sky Go oder Sky Ticket.

Über einen Umweg könnt Ihr die Trainingssessions als Formel-1-Fans auch kostenlos im Free-TV verfolgen. Der österreichische Sender ServusTV zeigt alles rund um den Portugal-GP live, bietet dazu auf seiner Website unter sport.servustv.com und in seiner App auch einen Livestream an. Wie Ihr ServusTV in Deutschland im TV empfangt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick