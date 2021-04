In der Formel 1 stehen heute zwei Freie Trainings in Imola an. Welches Team hinterlässt auf dem Kurs den besten Eindruck? Hier könnte Ihr das erste und das zweite Freie Training im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Platz Fahrer Team Zeit 1. Valtteri Bottas Mercedes 1:16.564 2. Lewis Hamilton Mercedes +0.041 3. Max Verstappen Red Bull +0.058 4. Charles Leclerc Ferrari +0.232 5. Pierre Gasly AlphaTauri +0.324

Formel 1: Freie Trainings in Imola im Liveticker

Ende 1. Training

Vorne fanden sich die üblichen Verdächtigen wieder. Auf der vierten Position ist Charles Leclerc der erste Verfolger. Pierre Gasly rangiert auf der fünften Position vor Sainz, Alonso und Stroll. Den guten neunten Rang fuhr Latifi ein und auch Russell steht mit Platz elf gut da.

Valtteri Bottas gewinnt das 1. Training des Imola Grand Prix

Das 1. Training endet damit unter Gelben Flaggen. Die beste Zeit hingestellt hatte Valtteri Bottas mit einer 1:16.564. Lewis Hamilton sortierte sich nur 0,041 Sekunden dahinter ein. Auch Verstappen war mit 0,058 Sekunden in Schlagdistanz.

Unfall von Nikita Mazepin

Unfall von Nikita Mazepin! Der Haas-Rookie leistet sich nach Ablauf der Session den nächsten Crash. Kurz vor Abbiegen in die Boxengasse kam er weit heraus, kam in den Kies und konnte den Abflug nicht mehr abwenden. Er rutscht in die Streckenbegrenzung.

© getty Max Verstappen will in Imola den Sieg einfahren.

Neue beste Runde von Valtteri Bottas

Valtteri Bottas setzt eine neue Rundenbestzeit...

Neue beste Runde von Max Verstappen

Max Verstappen dreht zum Ende der Session noch einmal voll auf! Mit einer 1:16.622 geht es mit einem soliden Vorsprung an Hamilton vorbei.

Wo ist Vettel?

Sebastian Vettel seinerseits liegt momentan auf der 13. Position der Ergebnisliste. Mick Schumacher ist zum ersten Mal in dieser Saison mal hinter seinem Teamkollegen zu finden. Mazepin ist 18., Schumacher 19. Eventuell sind hier unterschiedliche Reifensätze im Einsatz. Aufgrund der Technikpanne bei der FIA fehlen dazu allerdings aktuell Daten.

Leclerc setzt sich auf Platz zwei

Charles Leclerc zeigt, dass der Ferrari wirklich gut läuft. Obwohl er kaum Fahrzeit hinbringen konnte, setzt er sich jetzt ganz knapp hinter Hamilton auf die zweite Position.

Wilder Ritt von Latifi

Nicholas Latifi leistet sich als nächster Starter einen wilden Ritt über das Kissbett. Aber auch er bleibt nicht stecken und kann seine Fahrt fortsetzen.

Crash bestätigt

Christian Horner hat derweil den Crash zwischen Sergio Pérez und Esteban Ocon bestätigt. Wie genau es dazu kam, dass konnte aber auch er nicht sagen. Grund für das fehlende Replay sind Technikprobleme bei der FIA in Imola. So funktionieren unter anderem auch Onboard-Aufnahmen sowie das Einfangen von Funksprüchen und Reifendaten nicht.

Neue beste Runde von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:16.892. Um 0,3 Sekunden hatte er sich damit von Sainz absetzen können. Verstappen ist derzeit Dritter.

Es wird noch mal voll

Es wird in den letzten Minuten des ersten Trainings noch einmal voll auf dem Kurs. Fast alle Fahrer sind schon wieder auf der Strecke, um die letzten Minuten zu nutzen. Darunter auch Charles Leclerc, der im Training noch keine Rundenzeit hinbringen konnte.

Training läuft wieder

Die Ampeln an der Boxenausfahrt schaltet wieder auf grün und geben die Session wieder frei. Noch zwölf Minuten verbleiben auf der Uhr.

Der Zwischenstand

Im aktuellen Zwischenstand führt Carlos Sainz mit einer 1:17.296 die Tabelle an. Nur 0,035 Sekunden dahinter liegt Verstappen vor Bottas und Gasly.

Noch keine Aufnahme

Noch gibt es keinerlei Aufnahmen, wie genau es zu den Schäden kam. Da auch Esteban Ocon vorne rechts einen Schaden an der Radaufhängung hatte, lässt sich aber vermuten, dass es zwischen den beiden Piloten einen Crash gegeben hatte. Bisher ist das aber alles Vermutung. Beide Autos werden gerade abtransportiert.

Wie kam es zu dem Unfall?

Die ersten Replays zeigen, dass Pérez einen Reifenschaden erlitten hatte, als er aus der Kurve herauskam und infolgedessen wegrutschte. Während der Alpine-Pilot einige Meter hinter ihm fuhr. Noch ist unklar, wie genau Ocon daran beteiligt war.

Rote Flagge

Die roten Flaggen werden geschwenkt und zwei Autos stehen in der Villeneuve-Schikane! So wie es aussieht, hat es eine Kollision gegeben, denn Pérez steht da mit einem beschädigten Hinterrad auf die Strecke. Ocon hat ebenfalls am Streckenrand abgestellt.

Neue beste Runde von Carlos Sainz

Carlos Sainz setzt eine neue Rundenbestzeit...

Neue beste Runde von Max Verstappen

Max Verstappen lässt das nicht auf sich sitzen. Der Niederländer packt noch einmal was drauf und stellt die 1:17.331 hin. Hamilton kann seine Runde derweil vergessen. Nach einem Ausflug ins Gras wird es nichts werden mit dem Angriff auf die Spitze.

Neue beste Runde von Valtteri Bottas

Valtteri Bottas sorgt jetzt aber dafür, dass Gasly seinen Platz an der Sonne räumen muss. Der Finne hatte eine 1:17.396 hinbringen können. Vettel seinerseits hat sich mit dem Soft auf die sechste Position setzen können.

Gasly bleibt an der Eins

Pierre Gasly hält sich derweil weiterhin an der ersten Position der Ergebnisliste. Hinter ihm hat sich Hamilton mit einem Rückstand von 0,133 Sekunden auf den zweiten Platz schieben können. Sainz ist jetzt Dritter.

Noch keine Zeit von Leclerc

Noch keine Zeit gab es im ersten Training von Charles Leclerc. Der Ferrari-Star hatte nur vier Runden gedreht und steht aktuell in seiner Box. Die Zeiten von Carlos Sainz dürften ihm zumindest Mut geben, dass in Imola was gehen könnte für sein Team.

Verstappen auf Abwegen

Max Verstappen ist der nächste Fahrer, der in der Tamburello-Schikane auf Abwegen ist. Der Niederländer fährt in der Kurve geradeaus und muss durch das Kiesbett rattern.

Es füllt sich wieder

Zur Halbzeit des ersten Trainings beginnt sich die Strecke langsam wieder zu füllen. Immer mehr Fahrer beenden ihre Pause und gehen auf den nächsten Run. unter ihnen sind unter anderem Verstappen und Bottas. Hamilton indes ist schon wieder an die Box gekommen.

Schumacher hat Mazepin im Griff

Der Blick an das Ende der Ergebnisliste verrät, dass Mick Schumacher auch hier bisher im teaminternen Duell die Nase vorne hat. Er liegt gut 0,2 Sekunden vor Mazepin.

Neue beste Runde von Pierre Gasly

In seiner nächsten Runde kann Pierre Gasly noch einmal zulegen. Mit einer 1:17.470 ist der Franzose der neue Spitzenmann in diesem freien Training. Inzwischen zurück auf der Strecke ist Lewis Hamilton. Er fährt einmal mehr auf der härtesten Reifenmischung.

Gasly setzt sich auf die Zwei

Pierre Gasly kann noch einmal deutlich zulegen und schiebt sich mit nur 0,061 Sekunden Rückstand dicht an Sainz heran. Auch Stroll konnte den geringeren Verkehr nutzen. Für ihn ging es auf Platz fünf vor. Vettel seinerseits ist an die Box gefahren und hat den ersten Stint beendet.

Die Hälfte ist auf der Strecke

Inzwischen ist es ein wenig ruhiger geworden in Imola. Knapp die Hälfte des Feldes ist nach dem ersten Stint zurück an die Box gefahren. Momentan führt Carlos Sainz die Ergebnisliste vor Hamilton, Verstappen, Gasly und Bottas an. Vettel ist Zehnter.

Erste Runde von Schumacher

Mick Schumacher hat seine erste Runde inzwischen auf dem Konto. Eine 1:28.220 war der Rookie im Haas gefahren. Damit steht für ihn derzeit der 16. Platz zu Buche.

Tsunoda im Kies

Derweil fährt fährt in Tamburello ins Kiesbett. Er kann sich gerade so befreien und setzt seine Fahrt fort, wenn auch mit richtig dreckigen Reifen.

Neue beste Runde von Carlos Sainz

Carlos Sainz setzt eine neue Rundenbestzeit...

Vettel in den Top Ten

Ganz vorne konnte Sebastian Vettel noch nicht mitmischen, derzeit scheint es für den Heppenheimer aber zumindest deutlich besser als in Bahrain zu laufen. Aktuell liegt er auf Platz neun, knapp hinter seinem Teamkollegen Stroll.

Neue beste Runde von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:18.257. Doch wie lange hat die Bestand? Aktuell gibt es hier stetig Verbesserungen im gesamten Feld!

Schumacher weiter an der Box

Mick Schumacher steht seinerseits weiterhin in der Haas-Box und hat als einziger Fahrer noch keine Runde in dieser Session hinsetzen können. Auch Teamkollege Mazepin ist nach seinem Dreher nicht mehr auf der Strecke.

Viel Bewegung an der Spitze

Viel Bewegung jetzt in der Zeitentabelle! Kimi Räikkönen ist bereits wieder auf Platz sieben durchgereicht worden, während sich Carlos Sainz an die erste Position setzen kann. Vettel ist nach der ersten Runde Elfter.

Neue beste Runde von Kimi Räikkönen

Kimi Räikkönen kann noch schneller und übernimmt mit einer 1:20.175 jetzt die erste Position. Noch aber sind erst wenige Minuten gefahren, da wird sich noch viel tun.

Neue beste Runde von Valtteri Bottas

Während sich inzwischen auch Sebastian Vettel auf die Strecke begibt, übernimmt Valtteri Bottas die Führung im Zeitenklassement. Hinter ihm folgt Sergio Pérez.

Dreher von Nikita Mazepin

Nikita Mazepin hatte sich schon beim ersten Rennen in Bahrain häufiger gedreht. Auch jetzt sorgt der Russe wieder für Gelb, nachdem er sich weggedreht hatte. So wünscht man sich seinen Start in die Formel-1-Karriere sicherlich nicht!

Erste Rundenzeiten stehen

Die Alfa Romeo haben als erste Fahrer ihre Zeiten hingesetzt. Es dauert aber nicht lange, dann werden sie auch schon deutlich unterboten. Esteban Ocon setzt sich mit einer 1:26.246 an die erste Position. 15 Fahrer haben inzwischen zumindest eine Installationsrunde gefahren. Vettel und auch Schumacher waren noch nicht draußen.

Start 1. Training

Es ist angerichtet und das 1. Training in Imola läuft! 60 Minuten haben die Teams jetzt Zeit, sich auf den Kurs einzuschießen. Aktuell beträgt die Streckentemperatur 22 Grad. Die Lufttemperatur liegt bei elf Grad. Die ersten Fahrer auf der Strecke sind Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi.

McLaren oder doch AlphaTauri?

Hinter Red Bull und Mercedes ging es beim Saisonauftakt eng zu. Insbesondere McLaren konnte mit dem Start in die Saison 2021 zufrieden sein, immerhin landete Lando Norris auf dem starten vierten Platz. Auch Daniel Ricciardo war als Siebter vorne platziert. Damit war man durchaus auf einer Höhe mit Ferrari. AlphaTauri gilt es ebenfalls zu beachten. Rookie Yuki Tsunoda schaffte es bei seinem ersten Rennen gleich in die Punkteränge. Gespannt sein darf mach auch auf Alpine. Sie konnten in Bahrain wegen Unfällen und technischer Probleme keine Punkte mitnehmen.

Schumacher im Hinterbänkler-Duell

Für Mick Schumacher ist mit dem leistungsschwachen Haas auch nicht viel drin gewesen, damit war allerdings auch zu rechnen. Die erste Saison ist für den 22-Jährigen vor allem dazu da, um zu lernen. Seinen Teamkollegen Nikita Mazepin hatte er aber allemal im Griff. Mazepin konnte beim ersten Auftritt in der Formel 1 nicht wirklich glänzen: Immer wieder gab es Dreher in Trainings und dem Qualifying. Im Rennen gab es den frühen Abflug.

Vettel: Kein Auftakt nach Plan

Sebastian Vettel hingegen kommt mit keinem guten Gefühl zum zweiten Grand Prix der Saison. Der Heppenheimer hatte nach seinem Weggang bei Ferrari mit Aston Martin eigentlich einen Neustart hinlegen wollen, doch das erste Rennen wurde zu einem Debakel. Das Auto konnte nicht mithalten und auch Vettel leistete sich einen Fehler, der ihm am Ende nicht mehr als Platz 15 bescherte. Der Druck wird dadurch sicherlich nicht kleiner werden, auch wenn Vettel sich erst an das neue Auto gewöhnen muss.

Geht das Duell Hamilton vs. Verstappen in die nächste Runde?

In Bahrain erlebten die Formel-1-Fans einen spannenden Auftakt in die neue Saison. Lewis Hamilton und Max Verstappen lieferten sich einen engen Fight um den Sieg und am Ende setzte sich der siebenmalige Weltmeister Hamilton nur dank einer besseren Boxenstrategie durch. Jetzt wird es gespannt sein, wer auf der Strecke in Imola die besten Karten hat. Einen ersten Fingerzeig könnten die heutigen Trainings geben.

Vor Beginn:

Welche Fahrer werden heute wie lange draußen sein? Und welche Rückschlüsse lassen sich bereits auf die Taktik der Teams ziehen? Schon bald werden wir mehr wissen.

Vor Beginn:

Im ersten Saisonrennen setzte sich Lewis Hamilton als Sieger durch, Max Verstappen musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Kann der Red-Bull-Pilot beim zweiten Grand Prix der Saison zurückschlagen? Die Freien Trainings dürften einen Vorgeschmack dafür liefern. Hier findet Ihr den Überblick über die Fahrer- und die Kontrukteurswertung.

Vor Beginn:

Um 11.30 Uhr soll es mit dem ersten Freien Training losgehen, bis 13.00 Uhr können die Fahrer ihre Boliden dann auf dem Kurs testen. Das zweite Freie Training ist von 15.00 bis 16.30 Uhr terminiert.

Vor Beginn:

Herzlich Willkommen zum Liveticker der Freien Trainings in Imola.

Formel 1: Freie Trainings in Imola heute im Liveticker - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Freitag, 16. April 11 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. April 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. April 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. April 14 Uhr Qualifying Sonntag, 18. April 15 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings in Imola heute im TV und Livestream

Die Freien Trainings seht Ihr live auf Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Proberunden heute ab 10.45 Uhr. Als Kommentator ist Sascha Roos im Einsatz, Ralf Schumacher steht ihm als Experte zur Seite. Auch beim zweiten Freien Training ab 14.15 Uhr ist das Duo am Mikrofon.

Ihr könnt die Übertragung auch im Livestream sehen. Als Sky-Kunde geht das via SkyGo, Ihr könnt auch ein SkyTicket erwerben..

