Formel 1 heute live: Qualifying in Imola im Free-TV, Livestream und Liveticker

In Imola findet heute das Qualifying der Formel 1 statt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Event im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1 heute live: Alle Infos zum Qualifying in Imola

Das Qualifying findet am heutigen Samstagnachmittag, also am 17.4.2021, statt. Ab 11 Uhr gehen die Fahrer für das dritte Freie Training auf die Strecke, dieses geht bis 12 Uhr. Um 14 Uhr beginnt dann das Qualifying das über die Startreihenfolge im morgigen Rennen entscheidet. Das Qualifying wurde um eine Stunde vorverlegt, damit dieses nicht zeitgleich mit der Beerdigung des kürzlich verstorbenen Prinz Philipp stattfindet.

Der Große Preis von Emilia-Romagna wird auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola gefahren. Bis 2006 war der Kurs als Großer Preis von Imola im Rennkalender. Die Strecke ist 309,049 Kilometer lang, die meisten Siege auf dem Kurs hält Michael Schumacher, der dort siebenmal gewinnen konnte.

Formel 1, GP von Imola: Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Freitag, 16. April 11 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. April 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. April 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. April 14 Uhr Qualifying Sonntag, 18. April 15 Uhr Rennen

Formel 1 heute live: Qualifying in Imola im Free-TV und Livestream

Fans der Formel 1 können sich in Imola freuen: Das Rennen läuft im Free-TV, als eines von vier Rennen zeigt RTL das Geschehen auf der Strecke in San Marino live. Das gilt allerdings nicht für das Qualifying. Dieses wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Das Qualifying auf dem Autodromo läuft somit exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte am Großteil der diesjährigen Formel-1-Saison exklusiv. Bereits das erste Rennwochenende der Saison in Bahrain war ausschließlich bei Sky zu sehen.

Falls Ihr ein Sky-Abo habt, könnt Ihr sowohl das Qualifying als auch das Rennen auch im Livestream verfolgen. Via Sky Go könnt Ihr einen Livestream der Übertragung sehen. Erwerbt Ihr ein Sky Ticket, ist dies ebenfalls möglich.

In Österreich teilen sich der ORF und Servus TV die Übertragungsrechte an der Formel 1. Die beiden Free-TV-Sender teilen sich die Rennen somit auf. Auf F1 TV Pro könnt Ihr zudem alle Rennen der Saison im Livestream sehen. F1 TV Pro kostet in Österreich 64,99 Euro im Jahr.

© getty Sebastian Vettel will diesmal im Qualifying stärker sein.

Formel 1 heute live: Qualifying in Imola im Liveticker

Ihr könnt alle Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen natürlich auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu jeder Einheit einen eigenen Ticker an.

Hier geht's zum Liveticker des dritten Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings.

Hier geht's zum Liveticker des Rennens.

