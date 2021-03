Nach Kieferbruch: Fernando Alonso gibt Comeback mit Titanplatten im Kiefer

Fernando Alonso (39) sieht sich nur einen Monat nach seinem schweren Fahrrad-Unfall bestens gerüstet für das Comeback in der Formel 1 - wird aber zwei Erinnerungsstücke an den Kieferbruch mit durch die Saison tragen.

"Ich habe zwei Titanplatten in meinem Oberkiefer, die werden erst am Ende des Jahres entfernt", sagte der Spanier kurz vor seinem ersten Start im Alpine-Boliden bei den Testfahrten in Bahrain am Samstag.

2018 hatte der zweimalige Weltmeister seine Karriere in der Königsklasse für beendet erklärt, nun gibt er für die Franzosen, ehemals Renault, sein Comeback. Dies schien im Februar fraglich, als er beim Rennrad-Training mit einem Auto kollidierte und am Kiefer operiert werden musste.

"Das wird mich aber nicht mehr beeinflussen", sagte Alonso nun, "nach neun, zehn Tagen habe ich das normale Training wieder aufgenommen, war auch im Simulator. Fahrerisch bin ich bei 100 Prozent". Auch die lange Formel-1-Pause sei zudem keine Rennsport-Pause gewesen: "Ich saß nicht zwei Jahre lang zu Hause, ich war fast jedes Wochenende auf der Rennstrecke. Ich sollte klarkommen."

Alonso hatte 2005 und 2006 mit Renault den Titel gewonnen, bis 2018 war er auch noch für Ferrari und McLaren im Einsatz. Im Alter von 39 Jahren kommt er nun zurück, die Saison beginnt am 28. März in Bahrain. Am Samstag ist er auf dem Wüstenkurs im Rahmen der Tests erstmals wieder offiziell im Formel-1-Einsatz.