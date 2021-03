Die Formel-1-Saison 2021 hat in Bahrain begonnen. Insgesamt stehen 23 Rennen im längsten Rennkalender der Geschichte. Hier erfahrt Ihr, wie es nach Bahrain mit der Saison weitergeht und wann und wo der nächste Grand Prix stattfindet.

Wann ist das nächste Formel-1-Rennen? - Termin, Datum, Ort

In Bahrain absolvieren die Formel-1-Fahrer im Moment den ersten großen Preis der neuen Saison (seit 17 Uhr/ hier geht's zum Liveticker). Danach haben die Piloten zwei Wochen Pause, ehe das nächste Rennen der Saison im italienischen Imola ansteht.

Auf der "Autodrome Enzo e Dino Ferrari"-Strecke beim Grand Prix der Emilia-Romagna sind die Fahrer am Sonntag, den 18. April, unterwegs. Um 15 Uhr schalten die Ampeln auf Grün.

Großer Preis der Emilia-Romagna im TV und Livestream

Sky hat sich die Exklusivrechte für die komplette Formel-1-Saison gesichert und zeigt deshalb jedes Rennwochenende live und in voller Länge auf dem frisch eingeführten Sender Sky Sport F1. Beim Pay-TV-Sender seht Ihr jedes Freie Training, Qualifying und Rennen auch im Livestream. Dafür braucht Ihr jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

© imago images / HochZwei Kann Lewis Hamilton in dieser Saison seinen achten WM-Titel holen?

Obwohl Sky die Übertragungsrechte besitzt, sind trotzdem ausgewählte Rennen auch im Free-TV zu sehen. Bei RTL laufen dank einer Vereinbarung, die der private Sender mit Sky hat, nämlich vier Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen. Eines der vier Rennen ist auch der Grand Prix der Emilia-Romagna. Die restlichen drei sind:

9. Mai: Großer Preis von Spanien in Barcelona

Großer Preis von Spanien in Barcelona 12. September: Großer Preis von Italien in Monza

Großer Preis von Italien in Monza 7. November: Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo

Bei TVNow, dem Streaminganbieter von RTL, könnt Ihr zudem auch im Livestream das Rennen in Imola sehen. Dieser ist kostenpflichtig (4,99 Euro pro Monat nach Ablauf des Probemonats).

Auch der ORF zeigt das Rennen in Österreich live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender teilt sich im Nachbarland mit ServusTV die Übertragungsrechte für die Saison. Lediglich den Österreich-GP übernehmen beide Anbieter. Beim ORF habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit, im Livestream das Rennen zu sehen - nämlich in der ORF-TVthek.

Großer Preis der Emilia-Romagna im Liveticker

Den GP der Emilia-Romagna bietet SPOX auch in Form von Livetickern an. Jedes Event, das es am Rennwochenende zu absolvieren gibt, wird ausführlich getickert.

Hier geht's zum Liveticker: 1. Freies Training

Hier geht's zum Liveticker: 2. Freies Training

Hier geht's zum Liveticker: 3. Freies Training

Hier geht's zum Liveticker: Qualifying

Hier geht's zum Liveticker: Rennen

