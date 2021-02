Formel 1 - Zugeständnisse für Hamilton: Neuer Mercedes-Vertrag wohl kurz vor Abschluss

Lewis Hamilton und Mercedes haben sich nach Informationen von F1-Insider wohl auf einen neuen Vertrag geeinigt. Dabei soll der Rennstall dem siebenfachen Weltmeister einige Sonderklauseln eingeräumt haben.

Demnach könnte die Vertragsverlängerung nächste Woche offiziell bekannt gegeben werden. Hamiltons Gehalt - etwa 40 Millionen Euro im Jahr - bleibe stabil, heißt es weiter. Anstatt einer Erhöhung soll der Brite andere Zugeständnisse erhalten. So ist die Rede von zwei Werbeflächen auf Helm und Overall, die er selbst vermarkten kann.

Ein weiteres Zugeständnis im Vertrag betrifft Hamiltons künftigen Teamkollegen. Für 2021 ist das Valtteri Bottas, der bereits einen Einjahresvertrag unterzeichnet hat. Für 2022 ist der Platz neben Hamilton noch frei. Sollte der Brite sich entscheiden, nach dieser Saison weiterzumachen, will er über seinen Teamkollegen mitentscheiden.

Dieses Mitspracherecht räumt ihm Mercedes mit einer entsprechenden Klausel im Vertrag offenbar ein. Entsprechende Gerüchte hatte Formel-1-Experte Damon Hill bereits am Donnerstag in einem Twitter-Posting bestätigt und verraten: "Ich würde das gleiche tun." In Fachkreisen wird bereits von einer "Verstappen-Klausel" gesprochen.

Lewis Hamilton: Wird Verstappen 2022 sein Teamkollege?

In der Vergangenheit machte Mercedes nämlich keinen Hehl daraus, ein Interesse an Max Verstappen zu haben. Obwohl der Niederländer bereits Anfang vergangenen Jahres eine Vertragsverlängerung mit Red Bull bis einschließlich 2023 einging, gab es während der Saison immer wieder Gerüchte über einen künftigen Wechsel.

Doch ein teaminternes Duell zwischen den beiden wird es mit Hamilton wohl nicht geben. Dass er und Mercedes sich endlich auf einen neuen Vertrag geeinigt haben, wertet Eddie Jordan als positiv. "Lewis ist der Superstar der Szene. Die Formel 1 braucht ihn absolut", sagt der ehemalige Teambesitzer im Gespräch mit F1-Insider.