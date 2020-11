Formel 1 - Pressestimmen zum Bahrain-GP: "Grosjean wurde wiedergeboren"

Nach dem Bahrain-GP dreht sich in der Formel-1-Welt alles um den Horrorcrash von Romain Grosjean und dessen wundersame Rettung aus den Flammen. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen.

England

Telegraph: "Romain Grosjeans Flucht vor dem scheinbar sicheren Tod war eines der größten Wunder in der Geschichte des Sports."

Mirror: "Romain Grosjeans wundersame Flucht aus dem Horror-Feuerball unterstreicht die Bedeutung der Sicherheitsmaßnahmen in der Formel 1. Nur den modernen Vorschriften ist es zu verdanken, dass der Haas-Pilot einen der schlimmsten Unfälle der letzten Jahre überlebte."

Daily Mail: "Romain Grosjean gibt zu, dass er nach seinem schrecklichen Unfall nun dankbar für das Halo-Schutzsystem ist, gegen das er sich vor einigen Jahren in Formel-1-Autos gewehrt hatte. Erstaunlicherweise benötigte Grosjean nur Verbände für seine verbrannten Hände."

Guardian: "Romain Grosjeans bemerkenswerte Flucht nach einem enormen, brutalen Hochgeschwindigkeitsunfall wurde als Beweis für das Streben der Formel 1 nach immer mehr Sicherheit gefeiert."

FRANKREICH

L'Equipe: "Romain Grosjean kommt auf wundersame Weise beinahe unversehrt aus einem schrecklichen Unfall heraus. Die Bildregie wechselte schnell zu den anderen Autos auf der Strecke, wie üblich bei einem potenziell tödlichen Unfall. Aber der Feuerball setzte sich in den Köpfen fest."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Seit Jahrzehnten hatte man kein Feuer mehr in der Formel 1 gesehen. Diese Gefahr schien nach Gerhard Bergers Unfall in Imola 1989 gebannt. Grosjean hat ein Wunder erlebt."

Corriere dello Sport: "Formel Terror: Grosjean 26 Sekunden lang in den Flammen. Vieles ist für die Sicherheit der Piloten getan worden, man kann jedoch nicht von einer sicheren Formel 1 sprechen. Die Piloten leben in einer Welt der Geschwindigkeit, in der man immer noch das Leben aufs Spiel setzt. Die Gewalt, mit welcher der Brand an Bord des Haas-Boliden entstanden ist, muss zum Nachdenken anregen."

Tuttosport: "Grosjean rettet sich vor den Flammen. Man kann von Wunder, Schicksal oder Glück reden: Fest steht, dass Grosjean sich vor einem der größten Brände gerettet hat, die sich jemals in der Formel 1 abgespielt haben. Seine Rettung ist noch unerklärlicher als jene Niki Laudas auf dem Nürburgring 1976."

Corriere della Sera: "Das Leben ist stärker als der Tod: Romain Grosjean geht geschockt, verwundet und verbrannt aus dem Inferno hervor, doch er lebt. Es ist ein Wunder, ein Triumph der Technologie im Dienst der Sicherheit. Der Halo schützt den Franzosen, der bei Bewusstsein bleibt und von Verzweiflung und Adrenalin getrieben den Weg zur Rettung findet."

La Repubblica: "Technologie, Reaktionsfähigkeit und Glück: So hat Grosjean bei einem fürchterlichen Brand, der an jene von Peterson und Lauda erinnert, sein Leben gerettet. Für diejenigen, die glauben, geschehen Wunder - oder es war einfach nur Glückssache. Grosjean kommt mit einigen Brandwunden an den Händen davon."

Formel 1: Romain Grosjeans heftiger Crash in Bildern © getty 1/19 Roman Grosjean hatte Glück im Unglück. Beim Bahrain-GP flog der Haas-Pilot in der ersten Runde nach einer Berührung mit Daniil Kvyat in die Leitplanke. SPOX zeigt den heftigen Crash in Bildern. © getty 2/19 Sofort eilten die Helfer zum Unfallort. © getty 3/19 Das Medical Car war wenige Sekunden nach dem Aufprall bei Grosjean und zog ihn aus dem Auto. © getty 4/19 Die Fernsehbilder zeigen, wie Grosjean aus dem Auto springt. Rund 27 Sekunden soll er darin noch gesessen haben. © getty 5/19 Grosjean habe laut Haas-Teamchef Günther Steiner nur "geringe Verbrennungen" an Hand und Fuß erlitten. © imago images / PanoramiC 6/19 Nach dem ersten Schock musste sich Grosjean erstmal setzen. © imago images / Grosjean 7/19 Danach ging es für ihn auf die Liege. © getty 8/19 Für den Franzosen ging es sofort ins Medical Center, um untersucht zu werden. Im zweiten Schritt wurde Grosjean ins umliegende Krankenhaus geflogen. © getty 9/19 Die Wucht des Aufpralls wurde erst vollkommen sichtbar, als das Feuer gelöscht war. © getty 10/19 Der Bolide wurde in zwei Teile gerissen. Das vordere Stück klemmte sogar in der Leitplanke. © getty 11/19 Und so sah das hintere Teil aus. © imago images / PanoramiC 12/19 Viel ist nicht mehr übrig ... © imago images / PanoramiC 13/19 Laut ersten Schätzungen sollen beim Aufprall 53 G auf Grosjean gewirkt haben. © imago images / PanoramiC 14/19 Die Vorderreifen flogen quer durch die Gegend. Zum Glück wurde kein Streckenposten verletzt. © imago images / PanoramiC 15/19 Die übrigen Reste mussten mit Mühe aus dem Weg gebracht werden. © getty 16/19 Die Leitplanke war völlig ruiniert und musste aufwendig erneuert werden. © imago images / Motorsport Images 17/19 Es ist das vielleicht spektakulärste Sportfoto des Jahres. 18/19 Sein Landsmann Pierre Gasly starrte, wie wohl alle TV-Zuschauer, gebannt auf den Bildschirm. © imago images 19/19 Erst nach über einer Stunde konnte das Rennen fortgesetzt werden.

SPANIEN

Marca: "Hamilton wird Erster, aber der Sieger heißt Grosjean. Es fällt schwer über Sport zu sprechen, wenn sich so ein Unfall ereignet. Grosjean rettet sein Leben wie durch ein Wunder. Man muss sagen, dass der französische Pilot wiedergeboren wurde. Sein Bolide wurde brennend zweigeteilt, das hat man seit Jahrzehnten nicht gesehen. Seine feuerfeste Kleidung rettet ihm das Leben. Uns allen ist das Herz stehengeblieben."

As: "Das sind mit die schockierendsten Sportbilder des Jahres. Kwjat touchierte Grosjean, der Rest ist ein Wunder des französischen Piloten mit seinen Schutzengeln. Grosjean ist wiedergeboren. Nur das Schicksal oder ein höheres Wesen haben dafür gesorgt, dass er noch am Leben ist."

Sport: "Hamilton gewinnt, Grosjean war am Rande einer Tragödie in Bahrain. Grosjean hat ein neues Leben, nachdem er gegen die Leitplanke geknallt ist und sein Auto sofort in Flammen aufging. Der feuersichere Rennanzug wurde zum Lebensretter. Es ist recht lange her, dass so ein brutaler Unfall passiert ist."

Mundo Deportivo: "Grosjeans Unfall hätte in der Tragödie enden können. In anderen Rennepochen hätten wir nicht über eine solche wundersame Rettung eines Piloten schreiben können."