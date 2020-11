Formel 1: Romain Grosjean meldet sich nach Horrorcrash aus dem Krankenhaus

Die Bilder erinnerten an den Nürburgring-Unfall von Niki Lauda und ließen das Allerschlimmste befürchten. Doch Romain Grosjean hat einen der heftigsten Formel-1-Crashs der vergangenen Jahre glimpflich überstanden - wohl auch dank des Cockpitschutzes Halo.

"Hallo zusammen, ich wollte nur sagen: Ich bin okay. Zumindest den Umständen entsprechend", sagte Grosjean in einer Video-Botschaft auf seinem Instagram-Kanal. Der Franzose ließ sich dabei filmen, seine beiden Hände waren einbandagiert. "Danke für alle Nachrichten von euch. Ich war vor einigen Jahren nicht für den Halo. Heute denke ich, dass es die beste Neuerung in der Formel-1-Geschichte war. Ohne Halo wäre ich jetzt nicht in der Lage, zu euch zu sprechen. Danke an alle, danke an die medizinischen Hilfskräfte. Hoffentlich kann ich euch bald wieder persönlich Nachrichten schreiben."

Wie durch ein Wunder rettete sich Romain Grosjean selbständig aus dem lichterloh brennenden Wrack, das einmal sein Rennwagen gewesen war. Der Haas-Ferrari des Franzosen war in zwei Teile zerborsten, das Chassis steckte in der Leitplanke fest, ein Vorderrad kullerte in die Wüstenlandschaft von Sakhir. Das Unglaubliche: Grosjean selbst blieb im Monocoque relativ gut geschützt und kam mit leichten Verletzungen und einem großen Schrecken davon.

In der ersten Runde des Großen Preises von Bahrain war es passiert. Während Pole-Setter Lewis Hamilton, der das Rennen später gewann, an der Spitze des Feldes davonzog, ging es hinten wild und unübersichtlich zu. Der von Rang 19 gestartete Grosjean wagte nach wenigen Kurven ein Überholmanöver, er zog hart nach rechts und übersah wohl den AlphaTauri von Daniil Kwjat. Die Räder der Boliden touchierten sich - danach war Grosjean nur noch Passagier und schoss in die Leitplanke.

Formel 1: Die Netzreaktionen zum Crash von Romain Grosjean beim Bahrain-GP © imago images / HochZwei 1/21 Der heftige Unfall von Romain Grosjean überschattet den Großen Preis von Bahrain. Im Internet wünschen viele Nutzer dem Franzosen gute Besserung und loben die hohe Sicherheit in der heutigen Formel 1. SPOX präsentiert die Netzreaktionen. © imago images / HochZwei / twitter.com 2/21 McLaren-Pilot Lando Norris ist froh über den glimpflichen Ausgang und wünscht Grosjean gute Besserung. © imago images / HochZwei / twitter.com 3/21 Auch Max Verstappen (Red Bull) schließt sich den Besserungswünschen an. © imago images / HochZwei / twitter.com 4/21 Weltmeister Lewis Hamilton ist ebenfalls froh über Grosjeans Unversehrtheit und erinnert an die Gefährlichkeit des Formel-1-Sports. © imago images / HochZwei / twitter.com 5/21 Williams-Fahrer George Russell dankt vor allem der FIA (Automobil-Weltverband) und der Formel 1 für die Sicherheit im Rennsport heutzutage. © imago images / HochZwei / twitter.com 6/21 Grosjeans Rennstall Haas F1 Team dankt den Fans für die vielen Genesungswünsche. © imago images / HochZwei / twitter.com 7/21 FIA-Präsident Jean Todt spricht den Rennmarshalls und Medical-Car-Mitarbeitern einen Dank für die schnelle Reaktion aus und verspricht sich weiterhin für Sicherheit einsetzen zu wollen. © imago images / HochZwei / twitter.com 8/21 Christian Nimmervoll (Chefredakteur Motorsport-Total.com und Formel1.de) © imago images / HochZwei / twitter.com 9/21 Frank Buschmann (Sky-Kommentator) © imago images / HochZwei / twitter.com 10/21 Stefan Ehlen (Journalist bei Motorsport.com) © imago images / HochZwei / twitter.com 11/21 Florian Reis (freier Sportjournalist) © imago images / HochZwei / twitter.com 12/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 13/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 14/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 15/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 16/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 17/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 18/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 19/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 20/21 © imago images / HochZwei / twitter.com 21/21

Romain Grosjean überlegt Horrorcrash mit Hand-Verbrennungen

Mithilfe der Streckenposten verließ der 34-Jährige sichtlich benommen die brennende Unfallstelle und wurde per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht, wo er über Nacht bleibt. Er erlitt lediglich Verbrennungen an beiden Handrücken und blieb von Brüchen verschont, teilte sein Rennstall am Sonntagabend mit.

"Er ist sehr erschrocken", sagte Teamchef Günther Steiner, "aber er hat nur kleinere Verbrennungen dort, wo die feuerfeste Kleidung Lücken hat. Das war Glück im Unglück, aber auch toller Einsatz von den Streckenposten, die sofort da waren." Nach der Rettung Grosjeans nahmen Streckenkräfte langwierige Reparaturarbeiten auf, damit das 15. Saisonrennen fortgesetzt werden konnte.

Dem Formel-1-Tross steckte trotz der ersten Entwarnung der Schock in den Gliedern. Rekordweltmeister Hamilton blickte in seiner Mercedes-Garage auf die Bilder des Horrorcrashs, der zwangsläufig Erinnerungen an den Feuerunfall Niki Laudas 1976 auf dem Nürburgring weckte, und schüttelte entgeistert den Kopf.

Formel 1: Romain Grosjeans heftiger Crash in Bildern © getty 1/19 Roman Grosjean hatte Glück im Unglück. Beim Bahrain-GP flog der Haas-Pilot in der ersten Runde nach einer Berührung mit Daniil Kvyat in die Leitplanke. SPOX zeigt den heftigen Crash in Bildern. © getty 2/19 Sofort eilten die Helfer zum Unfallort. © getty 3/19 Das Medical Car war wenige Sekunden nach dem Aufprall bei Grosjean und zog ihn aus dem Auto. © getty 4/19 Die Fernsehbilder zeigen, wie Grosjean aus dem Auto springt. Rund 27 Sekunden soll er darin noch gesessen haben. © getty 5/19 Grosjean habe laut Haas-Teamchef Günther Steiner nur "geringe Verbrennungen" an Hand und Fuß erlitten. © imago images / PanoramiC 6/19 Nach dem ersten Schock musste sich Grosjean erstmal setzen. © imago images / Grosjean 7/19 Danach ging es für ihn auf die Liege. © getty 8/19 Für den Franzosen ging es sofort ins Medical Center, um untersucht zu werden. Im zweiten Schritt wurde Grosjean ins umliegende Krankenhaus geflogen. © getty 9/19 Die Wucht des Aufpralls wurde erst vollkommen sichtbar, als das Feuer gelöscht war. © getty 10/19 Der Bolide wurde in zwei Teile gerissen. Das vordere Stück klemmte sogar in der Leitplanke. © getty 11/19 Und so sah das hintere Teil aus. © imago images / PanoramiC 12/19 Viel ist nicht mehr übrig ... © imago images / PanoramiC 13/19 Laut ersten Schätzungen sollen beim Aufprall 53 G auf Grosjean gewirkt haben. © imago images / PanoramiC 14/19 Die Vorderreifen flogen quer durch die Gegend. Zum Glück wurde kein Streckenposten verletzt. © imago images / PanoramiC 15/19 Die übrigen Reste mussten mit Mühe aus dem Weg gebracht werden. © getty 16/19 Die Leitplanke war völlig ruiniert und musste aufwendig erneuert werden. © imago images / Motorsport Images 17/19 Es ist das vielleicht spektakulärste Sportfoto des Jahres. 18/19 Sein Landsmann Pierre Gasly starrte, wie wohl alle TV-Zuschauer, gebannt auf den Bildschirm. © imago images 19/19 Erst nach über einer Stunde konnte das Rennen fortgesetzt werden.

Grosjean überlebt: "Es ist ein Wunder"

"Es ist ein Wunder, dass er da in einem Stück rausgekommen ist", sagte Ex-Weltmeister Damon Hill bei Sky: "Es sah aus, als wäre das Chassis durch die Wand durchgegangen. Diese Bilder schaut sich niemand an und spricht danach von zu viel Sicherheit in der Formel 1." Mit Blick auf den Re-Start des Rennens sagte der Champion von 1996: "Es wird für die Fahrer schwer werden, das aus dem Kopf zu kriegen."

Ex-Pilot Jean Alesi erklärte: "Man muss der FIA (Automobil-Weltverband; d.Red.) danken, dass sie ihn so schnell rausgeholt haben." Der 56-jährige Franzose war sich sicher, dass der lange Zeit umstrittene Cockpitschutz Halo seinem Landsmann Grosjean "das Leben gerettet" hat.

Alan van der Merwe, der Fahrer des Medical Car, erklärte: "Ich habe in zwölf Jahren nicht so viel Feuer gesehen. Romain ist alleine aus dem Auto gekommen. Das ist unglaublich. Es ist super zu sehen, dass alles funktioniert hat: die Leitplanken, der Halo, die Rettungsmaßnahmen."

Der gebürtige Genfer Grosjean, der in dieser Saison nur zwei WM-Punkte holte, muss sein Cockpit bei Haas am Ende der Saison räumen. Es scheint fraglich, ob er in den abschließenden zwei WM-Läufen starten kann.