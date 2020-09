Im historischen Autodromo Nazionale di Monza steigt heute der GP von Italien. Hier im Liveticker bekommt Ihr die gesamte Rennaction live mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: Großer Preis von Italien im Liveticker

Top 10: 1. Hamilton, 2. Sainz, 3. Norris, 4. Perez, 5. Ricciardo, 6. Bottas, 7. Verstappen, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Gasly

5.: Die beiden McLaren zeigen eine sehr gute Pace. Sainz ist drei Sekunden hinter Hamilton, Norris hat 1,3 Sekunden Vorsprung auf Perez.

4.: Sebastian Vettel klebt weiterhin auf Rang 17. Auch Leclerc ist auf seiner Startposition.

4.: Zwischen Albon und Gasly gab es beim Start eine Berührung. Daher fiel Albon so weit zurück.

3.: Verstappen rückt auf die 7 vor.

2.: Ein weiterer Verlierer des Start ist Alex Albon, der von 9 auf Rang 15 zurückgefallen ist. Max Verstappen ist ebenfalls zurückgefallen.

1.: Bottas ist sogar nur noch Sechster! Während seiner Aufwärmrunde nahm der Finne den Notausgang.

1.: Bottas mit einem schlechten Start! Sainz schlüpft vorbei. Danach muss er sich gegen Norris verteidigen, der auf Rang 4 vorgefahren ist. Nach Kurve 3 überholt er ihn dann sogar! Er wird noch von Perez und Ricciardo überholt!

1.: Los geht's!

Formel 1: Großer Preis von Italien im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Vettel und Kvyat starten mit den Harten Reifen.

Vor Beginn:

Die Autos machen sich los auf die Einführungsrunde. Gleich geht es hier los!

Vor Beginn:

Das DRS ist schnell abgehandelt. Weiterhin die bekannten beiden Zonen, für eine dritte wäre hier auch wirklich kein Streckenteil übrig. Zone 1 ist bei Start und Ziel, der Messpunkt vor der Parabolica. Für Zone 2, die Gerade mit dem kleinen Knick, muss man in der anspruchsvollen Curva di Lesmo nah genug dran sein.

Vor Beginn:

Eine weitere Veränderung gibt es auch bei Renault. Die Franzosen werden zukünftig als Alpine F1 an den Start gehen.

Vor Beginn:

Apropos Williams: Das Team geht heute zum letzten Mal in der Formel 1 an den Start. Williams wurde vergangene Woche in die USA verkauft. Der Namenswechsel wird freilich erst in 2021 schlagend. Die Familie Williams wird sich aber nach dem Wochenende zurückziehen.

Vor Beginn:

Die Abschaffung des Party-Modus hatte keine großen Auswirkungen. Die beiden Mercedes-Piloten fuhren sogar noch weiter weg, als zuvor. Red Bull, die sich besondern für die Abschaffung der speziellen Motoreneinstellung eingesetzt hatten, schafften es nur auf Rang 5 und 9. Einen Verlierer gab es dann aber doch: Williams.

Vor Beginn:

Wie sieht die Startaufstellung aus? 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Ricciardo, 8. Stroll, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Kvyat, 12. Ocon, 13. Leclerc, 14. Räikkönen, 15. Magnussen, 16. Grosjean, 17. Vettel, 18. Giovinazzi, 19. Russell, 20. Latifi

Vor Beginn:

Alles wird heute hier wohl auf eine Ein-Stopp-Strategie hinauslaufen. Der Grund ist ein ganz einfacher: Wie Pirelli-Motorchef Isola erklärte, verlieren die Autos aufgrund der langen Start-und Zielgerade einfach zu viel Zeit bei einem Boxenstopp.

Vor Beginn:

Lewis Hamilton ist einmal mehr Favorit, er wird auch in Monza vom ersten Platz hinter der Ampel starten. Der Brite ist auf bestem Wege seinen siebten Weltmeistertitel zu sichern und damit mit der deutschen Formel 1 Legende Michael Schuhmacher gleichzuziehen.

Vor Beginn:

Für Ferrari wird es sicherlich eine kleine Erleichterung sein, dass in diesem Jahr keine Fans in Monza zugelassen sind. Die Roten fahren in dieser Saison bislang unterirdisch, weshalb die Tifosi heute sicherlich nicht begeistert wären.

Vor Beginn:

Für Sebastian Vettel wird auch in diesem Rennen nicht viel in Richtung Top-Plätze zu machen sein, er parkte seinen Boliden nach dem Qualifying auf einem enttäuschenden 17. Platz, Teamkollege Charles Leclerc startet ebenfalls außerhalb der Top-10, er geht als 13ter ins Rennen.

Formel 1: Großer Preis von Italien live im TV und Livestream

Der Große Preis von Italien wird live bei RTL zu sehen sein. Beim Privatsender gibt es in regelmäßigen Abständen aber Werbepausen. Wer ein werbefreies Rennen genießen möchte, benötigt ein Abonnement bei SkySport oder F1.tv, dem hauseigenen Livestream der Formel 1. Bei RTL und Sky werden ebenfalls kostenpflichtige Livestreams angeboten.

Alle Infos zum Rennen findet Ihr hier:

Im Rennkalender seit: 1950

1950 Streckenlänge: 5,793 km

5,793 km Rennlänge: 306,720 km in 53 Runden

306,720 km in 53 Runden Meisten Siege: Lewis Hamilton/Michael Schuhmacher je fünf

Formel 1: Der WM-Stand nach sechs Rennen

Fahrerwertung: