Formel 1: Großer Preis von Italien - Das Rennen (Monza) heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 geht es am heutigen Sonntag mit dem Großen Preis von Italien weiter. Hamilton startet einmal mehr ganz vorne, Ferrari erlebte im Qualifying das nächste Debakel. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen in Monza heute live im TV, Livestream und Liveticker seht.

Mercedes-Fahrer Hamilton und Bottas starten vorne

Mercedes hat auch das Qualifying zum Formel-1-Grand-Prix von Italien dominiert. WM-Leader Lewis Hamilton fuhr am Samstag in Monza mit neuer Rekordrunde zur 94. Pole Position seiner Karriere, der bereits siebenten auf dem italienischen Traditionskurs. Sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas folgte mit 69 Tausendstelsekunden Rückstand vor McLaren-Mann Carlos Sainz Junior (+0,808 Sek.).

Ferrari erlebte vor dem Heimrennen am Sonntag das nächste Debakel. Sebastian Vettel schied als 17. bereits in der ersten Qualifikationsphase aus, Charles Leclerc wurde 13. Ebenfalls nicht nach Wunsch lief es für Red Bull, wo Star-Pilot Max Verstappen hinter Sergio Perez im Racing Point nur Fünfter wurde.

In der Fahrer-WM führt Hamilton mit 157 Punkten souverän vor Verstappen (110) und Bottas (107). In der Konstrukteurs-WM ist Ferrari nach 7 von derzeit 17 Rennen mit mickrigen 61 Zählern und Riesen-Rückstand auf das führende Mercedes-Team (264) nur Fünfter.

Der Große Preis von Italien heute live im TV und Livestream

Der öffentlich-rechtliche Sender ORF hat sich für die laufende Formel-1-Saison die Rechte gesichert. Ab 14.00 Uhr startet ORF 1 mit der Vorberichterstattung, um 15.10 Uhr fahren die F1-Piloten los. Als Kommentatoren sind Ernst Hausleitner und Alexander Wurz im Einsatz.

Zur gleichen Zeit um 14.00 Uhr geht auch Sky on air. Auf Sky Sport 1 seht ihr das Rennen ebenfalls ab 15.10 Uhr.

Für diejenigen, die kein TV-Gerät besitzen, gibt es die Möglichkeit das Rennen in Italien auch per Livestream in der ORF TVthek zu verfolgen. Hier geht es zum Link.

Die SkyGo-App ist eine Livestream-Alternative - allerdings mit Kosten verbunden.

F1: Das Rennen in Monza im Liveticker

Mit unserem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr beim Italien-GP ebenfalls non-stop auf dem aktuellsten Stand.

Zum Liveticker geht´s hier entlang.

Hamilton gewinnt Italien-Qualifying: "Fantastische Leistung"

"Es war eine fantastische Leistung des ganzen Teams, vor allem was das Timing angeht", befand Hamilton nach der 94. Poleposition seiner Karriere. Er wollte mit dem riesengroßen Vorsprung nicht gerechnet haben und zeigte sich überrascht - vor allem nach der Regeländerung. Das Verbot der Party-Modus genannten Motoreneinstellung änderte augenscheinlich nichts an der Dominanz von Mercedes. "No party. No problem", twitterte das Mercedes-Team nach getaner Arbeit.

"Es ist das erste Rennen post Party-Mode und unsere Abstände sind gleich geblieben oder sogar besser gegenüber dem einen oder anderen Kontrahenten, der dieses Thema vorangetrieben hat", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Einmal mehr stellt sich die Frage, wer die heuer schwarz lackierten Silberpfeile eigentlich stoppen soll. Wolff beantwortete dies in seiner Vorausschau auf das Rennen indirekt: "Wir sollten über die gesamte Renndistanz deutlich schneller sein. Wir können diesen Mode jetzt das ganze Rennen fahren, was wir vorher nicht konnten."

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grands-Prix.

Endgültig fertig ist der Kalender indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.