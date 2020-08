Für den Formel-1-Zirkus gibt es nach dem GP von Spanien eine Woche Pause. Anschließend geht es in Belgien weiter. Den Termin und alles zur TV-Übertragung des Rennwochenendes in Spa findet Ihr hier.

Außerdem findet Ihr hier den vollständigen Rennkalender der Formel-1-Saison 2020.

Formel 1: Wann findet das nächste Rennen statt?

Als nächstes zieht es die Formel 1 nach Belgien, genauer gesagt auf den Circuit de Spa-Francorchamps. Gefahren wird dort am Wochenende von Freitag, den 28. August, bis Sonntag, den 30 August.

Wie üblich finden am Freitag zwei freie Trainings statt, das dritte freie Training wird am Samstag abgehalten. In der Folge kommt es zum Qualifying, ehe am Sonntag das Rennen startet.

Belgien-GP: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Ereignis 28. August 11 Uhr 1. freies Training 28. August 15 Uhr 2. freies Training 29. August 12 Uhr 3. freies Training 29. August 15 Uhr Qualifying 30. August 15:10 Uhr Rennen

© GEPA

Formel 1, GP von Belgien: So seht Ihr das nächste Rennen im TV und Livestream

An Livebilder der Formel 1 kommt Ihr auf drei Wegen. Alle Sessions live bekommt Ihr bei Sky. Der Pay-TV-Sender ist vom ersten freien Training bis zum Rennen live dabei.

Ebenso verhält es sich beim ebenfalls kostenpflichtigen Livestream der Formel 1 F1TV. Dort bekommt Ihr als Extra einige exklusive Kameraeinstellungen obendrauf.

Die dritte Möglichkeit, das Rennen zu verfolgen, bietet Euch RTL. Der Free-TV-Sender zeigt auch das Qualifying live.

Livestreams findet Ihr zudem bei SkyGo (für TV-Abo-Kunden per App abrufbar), Sky Ticket und RTLNow.

Formel 1 im SPOX-Liveticker

Auch wir halten Euch stets über das Geschehen bei den Trainings, dem Qualifying und dem Rennen auf dem laufenden. In unseren Livetickern verpasst Ihr garantiert nichts.

Die Formel-1-Fahrer mit den meisten Siegen: Knackt Hamilton den ewigen Schumi? © imago images / Motorsport Images 1/11 Durch seinen 88. Karriere-Triumph beim Großen Preis von Spanien rückt Lewis Hamilton in der Rangliste der meisten GP-Siege dem ewigen Michael Schumacher immer weiter auf die Pelle. Knackt er den Rekord noch in dieser Saison? SPOX präsentiert die Top 10. © getty 2/11 Platz 10, Niki Lauda (25 Siege in 171 Rennen): Der Österreicher zeigt's an. Drei Weltmeistertitel darf er sein Eigen nennen. Nebenbei fuhr er sich auch noch in die Top 10 der GP-Sieger. © imago 3/11 Platz 9, Jim Clark (25 Siege in 72 Rennen): Wie 1965 üblich gibt's für den Gewinner einen dicken Siegerkranz. Hier jubelt der Schotte nach seinem Triumph beim Großbritannien-GP. © getty 4/11 Platz 8, Jackie Stewart (27 Siege in 99 Rennen): Der "Sir" gehört mit drei Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Formel-1-Piloten überhaupt. In der Sieger-Liste darf der sympathische Schotte damit natürlich nicht fehlen. © getty 5/11 Platz 7, Nigel Mansell (31 Siege in 187 Rennen): Der "Löwe" hatte nicht nur den berühmtesten Schnauzer der Formel 1, sondern auch stets den Durchblick. Sein Weltmeistertitel 1992 beweist das. © getty 6/11 Platz 6, Fernando Alonso (32 Siege in 312 Rennen): Der letzte Sieg der Spaniers liegt schon einige Jährchen zurück: 2013 in Barcelona war er zuletzt erfolgreich. Kommen nach seinem Comeback 2021 noch ein paar dazu? © getty 7/11 Platz 5, Ayrton Senna (41 Siege in 161 Rennen): Der Brasilianer gilt für viele als der beste Fahrer aller Zeiten. Bevor er 1994 beim GP von San Marino tödlich verunglückte, konnte er unter anderem sechs Mal in Monaco gewinnen - bis heute Rekord. © getty 8/11 Platz 4, Alain Prost (51 Siege in 199 Rennen): Der ewige Kontrahent von Senna heimste neben vier WM-Titeln auch zahlreiche Siege ein. Damit ist der haarprächtige "Professor" natürlich ganz vorne mit dabei. © getty 9/11 Platz 3, Sebastian Vettel (53 Siege in 246 Rennen): Der Heppenheimer hatte seine erfolgreichste Zeit bei Red Bull, wo er neben vier Weltmeistertiteln 39 Siegerpokale sammeln konnte. Ob mit Ferrari in diesem Jahr noch einer dazu kommt, ist zu bezweifeln. © getty 10/11 Platz 2, Lewis Hamilton (88 Siege in 256 Rennen): Dank der Triumphfahrten im Mercedes ist Hamilton bereits der zweiterfolgreichste Fahrer. Und viele Siege fehlen nicht mehr bis ganz nach vorne ... © getty 11/11 Platz 1, Michael Schumacher (91 Siege in 307 Rennen): Wer sonst als der Rekordweltmeister sollte die meisten Siege eingefahren haben? An Schumi führt auch in dieser Rangliste (noch) kein Weg vorbei.

Formel 1, Belgien-GP: Die Strecke in Spa im Porträt

Die mit neun Rechts- und zehn Linkskurven ausgestattete Strecke unweit der deutschen Grenze ist eine der traditionsreichsten der Formel 1. Seit 1950 zählt sie zum festen Rennkalender der Eliteklasse des Motorsports.

In diesem Jahr werden die Fahrer im Rennen 44 Runden absolvieren, bei einer Rundenlänge von 7.004 Metern ergibt sich so eine Gesamtdistanz von 308,052 Kilometern.

Rekordsieger in Spa ist, wie auf so vielen Strecken, Michael Schumacher. Der deutsche kommt auf sechs Erfolge in Belgien. In den vergangenen beiden Jahren setzten sich seine Nachfolger im Ferrari-Cockpit durch: 2018 stand Sebastian Vettel ganz oben, 2019 durfte Charles Leclerc den Siegerpokal in den Himmel strecken.

Nicht ganz zufällig führt Ferrari so auch die Konstrukteurs-Rangliste bei den meisten Spa-Siegen an, 14 Erfolge gehen auf das Konto der Scuderia.

© getty

Der Rennkalender der Formel 1 2020