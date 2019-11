Formel 1 - USA-GP: Das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag steigt das Qualifying des USA-GPs der Formel 1. SPOX gibt Euch alle Informationen zum Event sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

USA-GP: Wo und wann findet das Qualifying statt?

Der Formel-1-Zirkus macht an diesem Wochenende in den USA Halt. Gefahren wird am Samstag um 22 Uhr deutscher Zeit auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas.

Formel 1 - US-GP: Das Qualifying heute live im TV Stream und Ticker

Das Qualifying heute Abend wird im Free-TV auf n-tv ausgestrahlt. Der Partnersender von RTL kümmert sich an diesem Wochenende um alle Freien Trainings sowie die Qualifikation - das Rennen wird dann wieder auf RTL zu sehen sein.

Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Qualifikation sowie alle Sessions des Wochenendes live und in voller Länge. Neben der TV-Übertragung gibt es hier einen Livestream.

Ebenfalls kostenpflichtig ist der von der Formel 1 eigens betriebene Streamingdienst F1.tv, der zusätzlich zu allen Trainings, Qualifyings und Rennen der Königsklasse auch Hintergrundberichte und Interviews sowie alle Rennen der Formel 2 und Formel 3 im Programm hat. Für deutsche Zuschauer kostet ein Jahres-Abonnement 64,99 Euro.

Selbstverständlich gibt es auch einen kostenlosen SPOX-Liveticker, mit dem ihr nichts verpasst.

USA-GP: Das Wochenende

Der Zeitplan des USA-Wochenendes:

Datum Uhrzeit Session 01.11.19 17 Uhr 1. Freies Training 21 Uhr 2. Freies Training 02.11.19 19 Uhr 3. Freies Training 22 Uhr Qualifying 03.11.19 20.10 Uhr Rennen

Formel 1 - USA-GP: Die Strecke

Steckbrief:

Streckenname Circuit of the Americas Länge 5.516 Meter Runden 56 Distanz 308,405 km Rechtskurven 9 Linkskurven 11

Formel 1: WM-Stand

Fahrer:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 363 2 Valtteri Bottas Mercedes 289 3 Charles Leclerc Ferrari 236 4 Sebastian Vettel Ferrari 230 5 Max Verstappen Red Bull 220 6 Pierre Gasly Toro Rosso 77 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 76 8 Alexander Albon Red Bull 74 9 Sergio Perez Racing Point 43 10 Daniel Ricciardo Renault 38

Teams: