Formel 1 - Sebastian Vettel weist Favoritenrolle von sich: "Wird sicher eng"

Sebastian Vettel sieht sich und Ferrari nicht in der absoluten Favoritenrolle für den Großen Preis von Mexiko (So., 20.10 Uhr im LIVETICKER). "Favorit bist du, wenn du denkst, dass du sicher gewinnen wirst", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister nach seiner Bestzeit im Freitagstraining: "Das tue ich nicht."

"Es wird sicher eng im Qualifying zwischen uns, Red Bull und Mercedes. Es ist sehr schwer, hier alles in eine Runde zu packen", führte der 32-Jährige aus und verwies auf das Grundproblem, das jeder Fahrer in der dünnen Luft von Mexiko-Stadt hat: "Man kriegt hier nie ein super Gefühl, weil das Auto sich sehr viel bewegt. Es fehlt in der Höhe an Anpressdruck."

Weiter sorgt sich Vettel um die Haltbarkeit der Reifen. "Man kriegt die Reifen nicht ins richtige Arbeitsfenster. Sie werden schnell heiß, dann lösen sie sich auf. Aber jeder hatte Probleme damit", sagte der WM-Fünfte.