NHL-Power für WM-Aufgebot: Nico Sturm, John-Jason Peterka und Philipp Grubauer verstaerken DEB-Team

Sie kommen! Nach zähen Verhandlungen kann der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) endlich Vollzug melden: Der frühere Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm, Jungstar John-Jason Peterka und Torhüter Philipp Grubauer stoßen aus der NHL zur Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis. Das verkündete der DEB am Freitag nach dem Testspielsieg gegen Österreich (4:2) am Vorabend.

"Nachdem wir bereits ihre persönlichen Zusagen hatten, sind nun auch alle erforderlichen Formalitäten erledigt", sagte Sportdirektor Christian Künast: "Daher freuen wir uns, wenn JJ, Nico und Philipp ab der kommenden Woche bei uns sind und wir sie im Kreise der Nationalmannschaft empfangen werden. Sie werden ihre Persönlichkeiten und Qualitäten ins Team einbringen."

Die beiden Angreifer Sturm (San Jose Sharks) und Peterka (Buffalo Sabres), die schon im vergangenen Jahr in Finnland mit dabei waren, und Grubauer (Seattle Kraken) werden in der kommenden Woche ab Mittwoch zur vierten und letzten Vorbereitungsphase auf die WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) das Team verstärken. Ob noch weitere Spieler aus der besten Liga der Welt zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen, ließ der DEB offen.

Gerade Verteidiger Moritz Seider würde dem Vizeweltmeister helfen, offenbarte die Mannschaft doch auch gegen Österreich in Garmisch erhebliche Defensivprobleme. Der 23-Jährige von den Detroit Red Wings ist zurzeit vertragslos, die Lage aus Versicherungsgründen daher kompliziert. Der DEB befinde sich aber - wie Künast am Rande des Österreich-Testspiels sagte - in einem "sehr guten Austausch".