DEB-Team verliert WM-Test gegen Slowakei

"Ich nenne ihn Captain Deutschland", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast über den Jubilar bei MagentaSport: "Heute hat seine Tochter Geburtstag, und er macht ein Vorbereitungsspiel in Augsburg. Das sagt alles über ihn: Er ist immer da, wenn wir ihn brauchen."

Für die nächsten Testspielen in der kommenden Woche gegen Österreich werden die Nationalspieler des entthronten Meisters Red Bull München um Torhüter Mathias Niederberger zum Team stoßen. In den letzten beiden Partien Anfang Mai soll der WM-Kader komplett sein: mit den DEL-Finalisten aus Berlin und Bremerhaven sowie den NHL-Profis. Am 10. Mai geht es in Ostrava los - wieder gegen die Slowakei.