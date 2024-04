DEB-Team erkämpft Test-Sieg gegen Österreich

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich knapp zwei Wochen vor der WM in Tschechien den zweiten Sieg in der Vorbereitung erkämpft. Nach zuvor nur einem Erfolg in vier Spielen gewann die neu verstärkte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Garmisch-Partenkirchen mit 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) gegen Österreich und tankte wichtiges Selbstvertrauen.