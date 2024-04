DEL, Finale: Teams, Datum, Ort, Zeitplan, Spielplan, Modus, Übertragung von Eishockey im Free-TV und Livestream

© imago images

DEL, Finale: Modus

Die Pre-Playoffs liefen noch im Modus "Best of Three" ab. Dort konnten sich die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn einen Platz im Viertelfinale sichern - zwei Siege wurden benötigt.

Ab dem Viertelfinale geht es dann mit dem Modus "Best of Seven" weiter - zum Weiterkommen braucht ein Team nun vier Siege.

Die Paarungen und das Heimrecht im ersten Spiel wurde nach der jeweiligen Platzierung der Teams nach der Hauptrunde ermittelt.

Seit 1981 finden Playoffs im deutschen Eishockey statt - auch die Finals wird in diesem Modus ausgespielt.