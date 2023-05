Eishockey - So kommt Deutschland bei der WM noch ins Viertelfinale

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland ihren ersten Sieg gefeiert und damit die Chance aufs Viertelfinale gewahrt. Was muss passieren, damit das DEB-Team die K.o.-Runde erreicht? Wir geben Euch einen Überblick: So erreicht Deutschland das WM-Viertelfinale.

Nach dem Fehlstart ins Turnier und drei Niederlagen zum Auftakt hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis durch das 6:4 gegen Dänemark die ersten drei Punkte eingefahren. In der Tabelle steht Deutschland damit in der Gruppe A auf dem sechsten Platz. Lediglich die ersten vier Teams qualifizieren sich am Ende der Vorrunde für das Viertelfinale.

Eishockey WM: Die Tabelle der Gruppe A

Rang Mannschaft Sp. S S - OT S - PE N N - OT N - PE Tore Diff. Pkt. 1 USA 4 4 0 0 0 0 0 18:5 13 12 2 Schweden 4 3 1 0 0 0 0 15:2 13 11 3 Dänemark 4 2 1 0 1 0 0 17:12 5 8 4 Finnland 4 2 0 0 1 0 1 11:12 -1 7 5 Frankreich 4 0 1 0 1 2 0 10:13 -3 4 6 Deutschland 4 1 0 0 3 0 0 11:12 -1 3 7 Ungarn 4 0 1 0 3 1 0 6:19 -13 2 8 Österreich 4 0 0 0 3 1 0 4:17 -13 1

Eishockey - Deutschland bei der WM 2023: So kommt das DEB-Team ins Viertelfinale

Die gute Nachricht: Deutschland kann noch aus eigener Kraft ins Viertelfinale einziehen. Dafür müssen aber drei Siege aus den verbliebenen Partien her.

Das ist allerdings machbar: Die großen Brocken wie die USA und Schweden hat das DEB-Team bereits hinter sich. In der Vorrunde warten noch Spiele gegen Schlusslicht Österreich, Ungarn und Frankreich.

Einen Ausrutscher sollte sich das DEB-Team aber nicht mehr erlauben, auch keine Verlängerung. Sonst könnte direkt das Rechnen beginnen. Bei erfolgreichem Abschluss der Vorrunde mit drei Siegen könnten dann Platz drei oder vier herausspringen. Die USA und Schweden kann Deutschland dagegen praktisch nicht mehr einholen.

Eishockey - Deutschland bei der WM 2023: Spielplan

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis 12. Mai 19.20 Uhr Schweden 0:1 [N] 13. Mai 19.20 Uhr Finnland 3:4 [N] 15. Mai 15.20 Uhr USA 2:3 [N] 18. Mai 19.20 Uhr Dänemark 6:4 [S] 19. Mai 19.20 Uhr Österreich 21. Mai 15.20 Uhr Ungarn 23. Mai 11.20 Uhr Frankreich

Eishockey WM: Die Termine

Gruppenphase: 12. bis 23. Mai

12. bis 23. Mai Viertelfinale: 25. Mai

25. Mai Halbfinale: 27. Mai

27. Mai Spiel um P3 & Finale: 28. Mai

Eishockey WM: Der Kader von Deutschland