Bei der Eishockey WM trifft Deutschland heute im letzten Vorrundengruppenspiel auf Frankreich. Das komplette Duell verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Deutschland kämpft bei der Eishockey WM noch um den Einzug in das Viertelfinale. Erreicht das DEB-Team heute mit einem Erfolg über Frankreich die K.o.-Runde? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Eishockey WM: Deutschland vs. Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Deutschland liegt bei der Eishockey WM aktuell mit neun Zählern auf dem vierten Rang in der Gruppe A. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis kann sich heute mit einem Sieg gegen Frankreich das Ticket für das Viertelfinale sichern. Nach einem durchwachsenen Start in die Eishockey-WM, kam das DEB-Team zuletzt ins Rollen - in den vergangenen drei Spielen verließ Deutschland als Sieger das Eis. Gewinnt die Deutsche Eishockeynationalmannschaft heute auch gegen Frankreich?

Vor Beginn: Das Vorrundenduell in der Gruppe A der Eishockey-WM startet heute um 11.20 Uhr in der Nokia Arena in Tampere.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen Deutschland und Frankreich.

© getty Nico Sturm ist mit fünf Treffern der Toptorjäger des DEB-Teams.

Eishockey WM: Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt heute Sport1 die Partie zwischen Deutschland und Frankreich live und in voller Länge. Der Sportsender startet mit seiner Übertragung des WM-Spiels um 11.15 Uhr. Das Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM überträgt der TV-Sender zudem im kostenlosen Livestream auf sport1.de.

Für die Pay-TV-Übertragung des Duells zwischen Deutschland und Frankreich zeigt sich MagentaSport zuständig. Die Vorberichte zum Gruppenspiel seht Ihr dort ab 10.30 Uhr. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie heute ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream findet Ihr in der MagentaSport-App und auf magentasport.de.

Eishockey WM: Die Tabelle der Gruppe A