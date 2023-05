Eishockey-WM 2023: Alle News und Ergebnisse im Liveblog

Vom 12. bis zum 28. Mai 2023 findet die Eishockey-WM in Finnland (Tampere) und Lettland (Riga) statt. In unserem Liveblog bekommt Ihr alle aktuellen Informationen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Eishockey-WM: Die Spiele am Freitag (12. Mai)

Gruppe Team A Team B Ergebnis 15.20 Uhr Finnland USA 15.20 Uhr Slowakei Tschechien 19.20 Uhr Schweden Deutschland 19.20 Uhr Lettland Kanada

Eishockey-WM: Niederberger gegen Schweden im Tor

Freitag, 12.05., 11.49 Uhr: Definitiv entschieden ist, wer gegen Schweden im Tor steht. "Mathias Niederberger wird starten", berichtete Kreis. Ob der Münchner Meistergoalie auch im zweiten Spiel am Samstag (19.20 Uhr) gegen Gastgeber Finnland spielen wird, ließ der Coach noch offen.

Freitag, 12.05., 10.57: NHL-Jungstar Moritz Seider wird die deutsche Nationalmannschaft voraussichtlich schon im Auftaktspiel verstärken. "Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber die Tendenz sieht gut aus, dass sie morgen spielen", sagte Bundestrainer Harold Kreis nach dem ersten Training in der Nokia Arena in Tampere am Donnerstagabend mit Blick auf Seider und den AHL-Verteidiger Kai Wissmann.

Freitag, 12.05., 10.30 Uhr: Endlich ist es so weit: Die Eishockey-WM 2023 beginnt. Am heutigen Freitag wird der Kampf um den Titel mit den Partien Finnland vs. USA und Slowakei vs. Tschechien (beide 15.20 Uhr) eröffnet. Am Abend steigt dann die Partie zwischen Lettland und Kanada - und vor allem Deutschland gegen Schweden (beide 19.20 Uhr)!

Dem DEB-Team steht also direkt eine Mammutaufgabe ins Haus. Das Spiel des DEB-Teams könnt Ihr Live auf Magenta Sport, auf Sport1 und in unserem Liveticker verfolgen.

Eishockey-WM: Spielplan der Gruppenphase

Datum Uhrzeit Gruppe A Gruppe B Freitag, 12. Mai 15.20 Uhr Finnland vs. USA Slowakei vs. Tschechien Freitag, 12. Mai 19.20 Uhr Schweden vs. Deutschland Lettland vs. Kanada Samstag, 13. Mai 11.20 Uhr Frankreich vs. Österreich Schweiz vs. Slowenien Samstag, 13. Mai 15.20 Uhr Ungarn vs. Dänemark Norwegen vs. Kasachstan Samstag, 13. Mai 19.20 Uhr Deutschland vs. Finnland Slowakei vs. Lettland Sonntag, 14. Mai 11.20 Uhr USA vs. Ungarn Slowenien vs. Kanada Sonntag, 14. Mai 15.20 Uhr Frankreich vs. Dänemark Norwegen vs. Schweiz Sonntag, 14. Mai 19.20 Uhr Schweden vs. Österreich Tschechien vs. Kasachstan Montag, 15. Mai 15.20 Uhr Deutschland vs. USA Slowakei vs. Kanada Montag, 15. Mai 19.20 Uhr Finnland vs. Schweden Tschechien vs. Lettland Dienstag, 16. Mai 15.20 Uhr Dänemark vs. Österreich Slowenien vs. Norwegen Dienstag, 16. Mai 19.20 Uhr Frankreich vs. Ungarn Schweiz vs. Kasachstan Mittwoch, 17. Mai 15.20 Uhr USA vs. Österreich Lettland vs. Norwegen Mittwoch, 17. Mai 19.20 Uhr Finnland vs. Frankreich Kanada vs. Kasachstan Donnerstag, 18. Mai 15.20 Uhr Ungarn vs. Schweden Tschechien vs. Slowenien Donnerstag, 18. Mai 19.20 Uhr Dänemark vs. Deutschland Schweiz vs. Slowakei Freitag, 19. Mai 15.20 Uhr Ungarn vs. Finnland Lettland vs. Slowenien Freitag, 19. Mai 19.20 Uhr Österreich vs. Deutschland Kasachstan vs. Slowakei Samstag, 20. Mai 11.20 Uhr USA vs. Dänemark Norwegen vs. Tschechien Samstag, 20. Mai 15.20 Uhr Österreich vs. Finnland Kanada vs. Schweiz Samstag, 20. Mai 19.20 Uhr Schweden vs. Frankreich Kasachstan vs. Lettland Sonntag, 21. Mai 15.20 Uhr Deutschland vs. Ungarn Slowenien vs. Slowakei Sonntag, 21. Mai 19.20 Uhr USA vs. Frankreich Tschechien vs. Schweiz Montag, 22. Mai 15.20 Uhr Dänemark vs. Schweden Kanada vs. Norwegen Montag, 22. Mai 19.20 Uhr Österreich vs. Ungarn Kasachstan vs. Slowenien Dienstag, 23. Mai 11.20 Uhr Deutschland vs. Frankreich Slowakei vs. Norwegen Dienstag, 23. Mai 15.20 Uhr Schweden vs. USA Kanada vs. Tschechien Dienstag, 23. Mai 19.20 Uhr Finnland vs. Dänemark Schweiz vs. Lettland

Eishockey WM 2023: Spielplan Viertelfinale

Datum Uhrzeit Team A Team B Donnerstag, 25. Mai 15.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 15.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 19.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 19.20 Uhr N.N. N.N.

Eishockey WM 2023: Spielplan Halbfinale

Datum Uhrzeit Team A Team B Samstag, 27. Mai 13.20 Uhr N.N. N.N. Samstag, 27. Mai 17.20 Uhr N.N. N.N.

Eishockey WM 2023: Spielplan Finalrunde