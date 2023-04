Die großen WM-Hoffnungen der deutschen Eishockey Nationalmannschaft, Leon Draisatl und Moritz Seider, werden nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen. SPOX erklärt die Hintergründe.

Herber Rückschlag für Neu-Bundestrainer Harold Kreis und die deutsche Nationalmannschaft: Wie nun bekannt wurde, werden die zwei NHL-Profis Leon Draisatl und Moritz Seider nicht Teil des Aufgebots bei der Eishockey-WM (ab 12. Mai) in Lettland und Finnland sein.

Anders als Draisatl, der bereits bei der WM 2022 passen musste, hatte Seider damals eine wichtige Rolle eingenommen. Insofern hatten die Verantwortlichen des DEB, trotz der langen und zehrenden Saison in der nordamerikanischen Profiliga, bis zuletzt auf einen Einsatz des 22-Jährigen gehofft.

Neu-Coach Kreis sieht sich damit einer noch größeren Herausforderung als ohnehin schon ausgesetzt. Schließlich hatte man die ersten Spiele der Testphase - ebenfalls ohne die Topstars - bereits gehörig in den Sand (2:6 & 1:5 vs. Tschechien) gesetzt. Chancen auf Wiedergutmachung stehen jedoch bereits vor der Tür: Matches gegen Österreich, die Slowakei und die USA runden die WM-Vorbereitung ab.

© getty NHL-Star Leon Draisatl ist nicht Teil des DEB-Aufgebots bei der WM in Lettland und Finnland.

Eishockey WM: Warum sind Leon Draisaitl und Moritz Seider nicht bei der Weltmeisterschaft dabei?

Einmal mehr unglücklich ist die Überschneidung der Termine von Eishockey-WM und NHL-Playoffs. Letztere sind derzeit schließlich noch in vollem Gange - und wer ist mit dabei? Na klar, Leon Draisatl und seine Edmonton Oilers. Aktuell steht das Team des Kölners in der ersten Runde den Los Angeles Kings gegenüber.

Eine Ende seiner Postseason scheint also noch nicht in Sicht. Dass Draisatl jedoch selbst im Falle eines überraschend früheren Ausscheidens doch noch zum DEB-Team stoßen wird, gilt als ausgeschlossen. Mit 80+-Spielen in den Beinen, sehnt sich sein Körper mehr nach Erholung als nach einem weiteren fordernden Turnier.

Sehr ähnlich ergeht es Moritz Seider. Der Youngster und seine Detroit Red Wings haben den Sprung in die Playoffs zwar nicht geschafft, das anstehende WM-Turnier kommt für ihn nun aber trotzdem nicht infrage, wie DEB-Sportdirektor Christian Künast mitteilte: "Für die kommende Weltmeisterschaft muss er leider passen, da er nach einer langen, für ihn intensiven NHL-Saison einige Blessuren vollständig auskurieren muss".

Eishockey WM: Vorbereitungsspiele des DEB-Teams

Datum Heim Auswärts Beginn 22. April Deutschland Österreich 17 Uhr 28. April Slowakei Deutschland 17.30 Uhr 29. April Slowakei Deutschland 16.00 Uhr 09. Mai Deutschland USA 19.30 Uhr

Eishockey WM: Der Kader

Am Dienstag (18. April) veröffentlichte der DEB-Verband das 28-köpfige Aufgebot, das Deutschland bei den anstehenden Vorbereitungsspielen vertreten soll. Auch Tim Stützle und Philip Grubauer befinden sich nicht darunter. Ob die beiden noch zum Team stoßen werden, ist unklar.

Hingegen wieder mit dabei ist NHL-Stürmer Nico Sturm von den San José Sharks. JJ Peterka von den Buffalo Sabres hat ebenfalls zugesagt, wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt im Teamtraining erwartet.

Pos. Name Geb.Dat. Verein 2022/23 Torwart Tobias Ancicka 27.02.2001 Eisbären Berlin Torwart Maximilian Franzreb 18.08.1996 Fischtown Pinguins Torwart Arno Tiefensee 01.05.2002 Adler Mannheim Verteidiger Dominik Bittner 10.06.1992 Grizzlys Wolfsburg Verteidiger Tobias Fohrler 06.09.1997 HC Ambrì-Piotta Verteidiger Julius Karrer 06.06.2000 Nürnberg Ice Tigers Verteidiger Oliver Mebus 30.06.1993 Nürnberg Ice Tigers Verteidiger Jonas Müller 19.11.1995 Eisbären Berlin Verteidiger Moritz Müller 19.11.1986 Kölner Haie Verteidiger Marco Nowak 23.07.1990 Eisbären Berlin Verteidiger Marcus Weber 02.11.1992 Nürnberg Ice Tigers Verteidiger Moritz Wirth 10.06.1999 Fischtown Pinguins Verteidiger Mario Zimmermann 26.04.2001 Straubing Tigers Angreifer Dominik Bokk 03.02.2000 Löwen Frankfurt Angreifer Tobias Eder 04.03.1998 Düsseldorfer EG Angreifer Alexander Ehl 28.11.1999 Düsseldorfer EG Angreifer Daniel Fischbuch 19.08.1993 Düsseldorfer EG Angreifer Tim Fleischer 29.09.2000 Nürnberg Ice Tigers Angreifer Dominik Kahun 02.07.1995 SC Bern Angreifer Maximilian Kammerer 28.09.1996 Kölner Haie Angreifer Alexander Karachun 03.03.1995 Schwenninger Wild Wings Angreifer Marcel Noebels 14.03.1992 Eisbären Berlin Angreifer Luis Schinko 12.07.2000 Grizzlys Wolfsburg Angreifer Daniel Schmölz 25.01.1992 Nürnberg Ice Tigers Angreifer Samuel Soramies 30.06.1998 Augsburger Panther Angreifer Nico Sturm 03.05.1995 San Jose Sharks Angreifer Parker Tuomie 31.10.1995 Straubing Tigers Angreifer Manuel Wiederer 21.11.1996 Eisbären Berlin

Eishockey WM: Die Termine