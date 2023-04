Eishockey - Deutschland bei der WM 2023: Gegner, Gruppe, Spielplan

Die Eishockey-WM ist nur noch wenige Wochen entfernt, es wird also Zeit, einen Blick auf das Programm der deutschen Nationalmannschaft zu werfen. Gegner, Gruppe, Spielplan? Wir liefern Antworten.

Vom 12. bis 28. Mai steigt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland, los geht es bis zum 23. Mai mit der Vorrunde. In zwei Gruppen ist das Feld unterteilt, Deutschland ist in Gruppe A - zusammen mit dem Gastgeber und heißen Favoriten Finnland. Zwei der drei jüngsten WMs haben die Skandinavier gewonnen. So sehen die deutsche Gruppe und der Spielplan aus:

Eishockey - Deutschland bei der WM 2023: Gegner, Gruppe

Rang Mannschaft Spiele S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Dänemark 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Finnland 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Frankreich 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Schweden 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 1 USA 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0

Eishockey - Deutschland bei der WM 2023: Spielplan

Datum Uhrzeit Gegner 12. Mai 19.20 Uhr Schweden 13. Mai 19.20 Uhr Finnland 15. Mai 15.20 Uhr USA 18. Mai 19.20 Uhr Dänemark 19. Mai 19.20 Uhr Österreich 21. Mai 15.20 Uhr Ungarn 23. Mai 11.20 Uhr Frankreich

© getty Leon Draisaitl wird bei der WM vermutlich nicht dabei sein.

Eishockey - Deutschland bei der WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die Deutschlandspiele live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das vollkommen kostenfrei tun! Sport1 zeigt alle Partien des DEB-Teams gratis, die Begegnungen der anderen Nationen gibt es kostenpflichtig bei Sport1+.

Das bedeutet natürlich auch, dass Ihr online einschalten könnt. Den Livestream des Sportsenders findet Ihr auf sport1.de.

Eishockey - Deutschland bei der WM 2023: Liveticker von SPOX

Bei SPOX werden wir die Deutschlandspiele bei der Eishockey-WM live für Euch tickern. Klickt einfach in unsere Übersicht, dort findet Ihr alle Begegnungen.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Eishockey WM: Die Termine

Gruppenphase: 12. bis 23. Mai

12. bis 23. Mai Viertelfinale: 25. Mai

25. Mai Halbfinale: 27. Mai

27. Mai Spiel um P3 & Finale: 28. Mai

Eishockey WM: Der Kader für die Vorbereitung

Ganz fest steht der Kader für die WM noch nicht, einige NHL-Spieler könnten noch dazustoßen. JJ Peterka von den Buffalo Sabres ist beispielsweise sicher mit dabei, die Entscheidungen von Tim Stützle und Philip Grubauer sind bislang unklar.