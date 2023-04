DEL Finale, Übertragung heute live: Spiel 4 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem knappen Auswärtssieg des ERC Ingolstadt beim EHC Red Bull München am Dienstag kommt es heute zu Spiel 4 im DEL-Finale. Wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Finalserie der DEL Playoffs zwischen dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München ist wieder richtig spannend - Grund: Der ERC Ingolstadt konnte Spiel 3 dank zweier später Tore mit 4:3 für sich entscheiden. Damit steht es vor Spiel 4 2:1 für die Münchner.

Dabei hatten die Schanzer mit großen Verletzungssorgen auf der Goalie-Position zu kämpfen. Am Dienstag stand der 21-jährige Jonas Stettmer, in der laufenden Saison vorwiegend beim Zweitligisten Ravensburg Towerstars eingesetzt, zwischen den Pfosten. Diesen Vorteil konnten die Münchner jedoch nicht nutzen.

Das vierte Finalduell zwischen dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München findet nun wieder in Ingolstadt statt. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 4 EHC ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München

ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München Wettbewerb: DEL-Playoffs

DEL-Playoffs Spielrunde: Finale, Spiel 4

Finale, Spiel 4 Datum: 21.4.2023

21.4.2023 Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: SATURN-Arena, Ingolstadt

SATURN-Arena, Ingolstadt TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport

DEL Finale, Übertragung heute live: Spiel 4 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München im TV und Livestream

Der Puck fliegt am Freitag, den 21. April, ab 19.30 Uhr durch die SATURN-Arena in Ingolstadt. Wer auf eine kostenfreie Übertragung im TV und Livestream gehofft hat, muss an dieser Stelle enttäuscht werden.

Denn die Partie zwischen ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München wird zumindest in Deutschland nicht im Free-TV oder kostenlosen Stream übertragen. Lediglich der österreichische Sender ServusTV zeigt das Spiel live im kostenlosen Livestream.

Ansonsten ist traditionell Magenta Sport für die Übertragung verantwortlich. Ab 19.15 Uhr widmet sich der Sender dem vierten Finalspiel zwischen Ingolstadt und München, sowohl im TV als auch im Stream.

Für das Angebot von Magenta Sport ist allerdings ein Abo erforderlich. Telekom-Kunden bezahlen entweder 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo), Nicht-Kunden 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro (Jahresabo).

Abzurufen ist der Livestream an Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via der App oder am PC oder mit einem Telekom-Receiver im TV.

DEL Finale, Übertragung heute live: Spiel 4 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München im Liveticker

Auch abseits der TV- und Streamingübertragung bleiben Euch Optionen, wie Ihr bei Spiel 4 der DEL-Finalserie zwischen dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München live dabei sein könnt. Der SPOX-Liveticker versorgt Euch mit allen wichtigen Spielszenen.

© getty Wollen heute wieder jubeln: Der EHC Red Bull München kann sich im Spiel 4 der DEL-Finalserie einen weiteren Matchpuck erspielen.

DEL Finale: Die Best-of-7-Serie im Überblick