DEL Finale heute live, Übertragung: Spiel 2 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der DEL-Playoffs steigt heute das zweite Finalspiel zwischen dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Seit Freitag spielen mit dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München die zwei besten deutschen Eishockey-Vereine um die deutsche Meisterschaft. Im ersten von möglichen sieben Spielen setzte sich der Vorjahresfinalist aus München durch. Beim 2:1 trafen Trevor Parkes (2.) und Frederik Tiffels (28.) zugunsten der Münchner, Wojciech Stachowiak machte es in der 43. Minute mit seinem Anschlusstreffer für die Schanzer noch einmal spannend, aber am Ende reichte es nicht. Red Bull München führt das bayerische Duell mit 1:0 an.

Am heutigen Sonntag, den 16. April, geht es nun mit Spiel 2 weiter. Dafür wird die Serie von München nach Ingolstadt verlagert, in der Saturn Arena erfolgt um 14.15 Uhr das Auftaktbully.

DEL Finale heute live, Übertragung: Spiel 2 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München im TV und Livestream

Zwei Anbieter sind heute für die Übertragung verantwortlich. Um die Free-TV-Übertragung kümmert sich der Privatsender ServusTV, der um 14 Uhr mit dem Start der Vorberichte auf Sendung geht. Darüber hinaus wird parallel dazu auch im Livestream von ServusTV Spiel 2 gezeigt. Zugriff auf ServusTV On bekommt Ihr ohne Abonnement und Kosten.

Auch Magenta Sport bietet das bayerische Duell live und in voller Länge an. Um 14 Uhr meldet sich dafür Moderator Sascha Bandermann, der für die Vorberichte eingesetzt wird. Die Rolle des Kommentatoren übernimmt danach Konstantin Klostermann, Kai Hospelt fungiert als Experte.

Im Vergleich zu ServusTV fordert Magenta Sport Kosten, um auf das TV- und Livestream-Angebot zugreifen zu können. Was genau bezahlt werden muss, hängt davon ab, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Telekom-Kunden müssen nämlich entweder 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo) bezahlen. Für Nicht-Kunden gilt: 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro (Jahresabo) je Monat.

DEL Finale heute live, Übertragung: Spiel 2 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München im Liveticker

Eine weitere Alternative, um Spiel 2 des DEL-Finals live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Bei uns bekommt Ihr das Spielgeschehen genauestens beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des zweiten Finalspiels zwischen dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München.

DEL Finale heute live, Übertragung: Spiel 2 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München

ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München Wettbewerb: DEL-Playoffs

DEL-Playoffs Spielrunde: Finale, Spiel 2

Finale, Spiel 2 Datum: 16. April 2023

16. April 2023 Uhrzeit: 14.15 Uhr

14.15 Uhr Ort: Saturn Arena, Ingolstadt

Saturn Arena, Ingolstadt TV: Magenta Sport, ServusTV

Livestream: Magenta Sport, ServusTV

DEL Finale: Die Best-of-7-Serie im Überblick