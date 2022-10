Eishockey - Deutschland Cup 2022: Termine, Spielplan, Teams, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Der Deutschland Cup, ein Eishockey-Wettbewerb für Nationalmannschaften, geht in die 33. Runde. Termine, Spielplan, Teams, Ort, Übertragung im TV und Livestream - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum bevorstehenden Turnier geliefert.

Die Eishockey-Fans in Deutschland dürfen sich bald wieder auf Action auf dem Eis freuen, denn die 33. Auflage des Deutschland Cups steht bevor.

Eishockey - Deutschland Cup 2022: Termine, Spielplan, Teams, Ort

Das Turnier beginnt am 10. November und dauert insgesamt vier Tage lang, alle Spiele finden dabei in der YAYLA ARENA in der deutschen Großstadt Krefeld statt. Vier Nationalmannschaften kämpfen insgesamt um den Titel. Bei den vier Teams handelt es sich um den Titelverteidiger und Gastgeber Deutschland, die Slowakei, Dänemark und Debütant Österreich.

Anders als bei den meisten Turnieren wird der Deutschland Cup nicht mit einem K.o.-Modus beendet. Es wird lediglich eine Gruppenphase gespielt, die vier Mannschaften treten einmal alle gegeneinander an. Jede Nation bestreitet somit drei Spiele. Für einen Sieg bekommt man dabei drei Punkte.

Bei gleicher Punktzahl entscheiden die Punkte im direkten Vergleich (es können auch mehr als zwei Teams betroffen sein), danach die Tordifferenz im direkten Vergleich, dann die geschossenen Tore im direkten Vergleich.

Eröffnet wird das Turnier mit dem Spiel zwischen Österreich und der Slowakei am 10. November um 16.15 Uhr. Das DEB-Team ist am selben Tag um 19.45 Uhr gegen Dänemark zum ersten Mal im Einsatz. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm bestreitet sein zweites Spiel gegen Österreich am 12. November, sein drittes gegen die Slowakei am 13. November.

© getty Das DEB-Team will seinen Titel beim Deutschland Cup verteidigen.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 10.11.2022 16.15 Uhr Österreich Slowakei YAYLA ARENA, Krefeld 10.11.2022 19.45 Uhr Deutschland Dänemark YAYLA ARENA, Krefeld 12.11.2022 14.30 Uhr Slowakei Dänemark YAYLA ARENA, Krefeld 12.11.2022 18.00 Uhr Deutschland Österreich YAYLA ARENA, Krefeld 13.11.2022 11.00 Uhr Dänemark Österreich YAYLA ARENA, Krefeld 13.11.2022 14.30 Uhr Deutschland Slowakei YAYLA ARENA, Krefeld

Eishockey - Deutschland Cup 2022: Übertragung im TV und Livestream

Das Vierländerturnier ist noch über einen Monat weit entfernt, weswegen die Übertragungssituation noch nicht ganz klar ist. Im vergangenen Jahr war es Sport1, das den Deutschland Cup im deutschen Free-TV und im kostenlosen Livestream zeigte. Nebenbei war auch Magenta Sport im Einsatz - der Zugang damals war ebenfalls gratis. Aller Voraussicht wird es in diesem Jahr ähnlich aussehen.

Eishockey - Deutschland Cup: Das Ergebnis des vergangenen Turniers 2021

Deutschland ist mit acht Titeln die Nation mit den meisten Turniersiegen beim Deutschland Cup. Im vergangenen Jahr setzten sich die Deutschen gegen die Slowakei, die Schweiz und Russland durch. Mit insgesamt 32 Teilnahmen hat aber auch keine andere Nation annähernd so viele wie das Gastgeberland.