Der Deutschland Cup findet heute mit der Partie zwischen Deutschland und der Slowakei sein Ende. Hier könnt Ihr die Begegnung des DEB-Teams im Liveticker verfolgen.

Kann das DEB-Team den Deutschland Cup auch in diesem Jahr gewinnen? Die Antwort gibt es hier im Liveticker!

Eishockey - DEB-Team vs. Slowakei: Deutschland Cup heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das DEB-Team hat beste Voraussetzungen, den Titel nach dem vergangenen Jahr zu verteidigen. Zum Auftakt gewann das Team von Bundestrainer Toni Söderholm 3:2 nach Verlängerung gegen Dänemark, am gestrigen Samstag folgte ein 3:0-Sieg über Österreich. Mit zwei Zählern Vorsprung in der Tabelle hat die deutsche Nationalmannschaft also alles selbst in der Hand.

Vor Beginn: Wie alle Begegnungen im Deutschland Cup findet auch diese in der YAYLA ARENA in Krefeld statt. Los geht es dort heute um 14.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und der Slowakei!

Eishockey - Deutschland Cup 2022 heute im TV und Livestream

Glück gehabt, alle Spiele des Deutschland Cups werden live und kostenfrei im TV und Livestream gezeigt - und zwar von MagentaSport. Auch zur Begegnung zwischen Deutschland und der Slowakei könnt Ihr dort also heute pünktlich zum Start einschalten.

Bei MagentaSport findet Ihr auch die Highlights und die Wiederholung des Spiels - entweder über MagentaTV oder in der MagentaSport-App.

