Der DEL-Rekordchampion Eisbären Berlin führt in der Serie im DEL Finale gegen Red Bull München mit 2-1. Noch ein weiterer Sieg und sie wären Champion. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Spiel 4 des DEL-Finales steht an. Die Eisbären Berlin reisen mit einer 2:1-Serienführung im Rücken zu Red Bull München. Bei einem Sieg der Berliner wäre der Meistertitel und damit auch die Titelverteidigung perfekt.

Zunächst sah es aber nicht so gut aus für die Berliner. In Spiel 1 gewann der EHC Red Bull München mit 4:3 und machte seine Titelambitionen deutlich. Im Overtime-Krimi in Spiel 2 schlugen die Eisbären aber zurück und siegten mit 3:2 nach Verlängerung. Erst in der 84. Spielminute gelang Frans Nielsen der ersehnte Siegtreffer zugunsten der Berliner.

Spiel 3 wurde dann bereits innerhalb der 60 Minuten entschieden. Erneut gewannen die Eisbären aus Berlin. 2:1 lautete der Endstand. Nun steht es in der Serie also 2:1 für Berlin. Kann in Spiel 4 der EHC Red Bull München zurückschlagen oder gewinnen die Eisbären Berlin erneut die Meisterschaft?

© getty Frank Hördler von Rekordchampion Berlin im Zweikampf mit Münchens Patrick Hager.

DEL Finale: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 1 Freitag, 29. April 2022 19.30 Uhr Eisbären Berlin 3:4 EHC Red Bull München 2 Sonntag, 1. Mai 2022 15.15 Uhr EHC Red Bull München 2:3 n.V. Eisbären Berlin 3 Montag, 2. Mai 2022 19.30 Uhr Eisbären Berlin 2:1 EHC Red Bull München 4 Mittwoch, 4. Mai 2022 19.30 Uhr EHC Red Bull München -:- Eisbären Berlin

DEL Finale, Übertragung: Spiel 4 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Gegensatz zu den ersten drei Spielen zeigt ServusTV nicht mehr das Spiel 4 des DEL-Finales. Zuvor konnte man dort noch auf kostenlose Livestreams zurückgreifen.

Nun bleibt als einzige Option Magenta Sport übrig. Der Anbieter der Telekom zeigt das Duell nämlich nur noch im Pay-TV. Vorberichte laufen ab 19 Uhr.

Wie hoch die Kosten für das Magenta-Sport-Abo ausfallen, ist davon abhängig, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht. Seid Ihr Telekom-Kunde, dann zahlt Ihr nämlich 4,95 Euro pro Monat. Die Nicht-Kunden müssen deutlich mehr bezahlen. Falls Ihr euch für die monatliche Variante entscheiden solltet, dann fallen für Euch 16,95 Euro pro Monat an. Wer sich für das Jahresabo entscheidet, der zahlt monatlich 9,95 Euro.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 4 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute live im Liveticker

Wie immer bietet Euch SPOX den Liveticker zum aktuellen Spielgeschehen an. Dann verpasst Ihr nichts in Spiel 4 des DEL Finales.

Hier geht es zum Liveticker des vierten Finalspiels EHC Red Bull München - Eisbären Berlin.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 4 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Red Bull München - Eisbären Berlin

Red Bull München - Eisbären Berlin Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga

Deutsche Eishockey Liga Rahmen: Finale, Spiel 4

Finale, Spiel 4 Datum: 4. Mai 2022

4. Mai 2022 Anstoß: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Olympia-Eisstadion, München

Olympia-Eisstadion, München TV, Livestream: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Die DEL-Meister seit 2010: