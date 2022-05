Im DEL-Finale zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin geht es heute mit Spiel vier weiter. Das Eishockey-Spektakel könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Die Eisbären Berlin führen das DEL Finale mit 2:1 an. Ein Sieg noch, und die Titelverteidigung ist perfekt. Schafft Berlin heute den dritten Sieg in Folge? Oder kann sich der EHC Red Bull München wieder zurückmelden? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

DEL Finale: Spiel 4 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach einer Niederlage im ersten Spiel der Serie hat der amtierende Meister aus Berlin das Finale wieder an sich gerissen. Zuerst holte man sich im zweiten Spiel den Sieg in der zweiten Verlängerung, in Spiel drei triumphierten die Hauptstädter nach 60 Minuten mit 2:1. 2:1 steht es also aktuell für die Eisbären Berlin, mit einem Sieg wäre die Best-of-5-Serie entschieden. Heimvorteil genießt jedoch der EHC Red Bull München. Was ist aus Münchner Sicht noch möglich?

Vor Beginn: Gespielt wird wieder im Olympia Eisstadion in München. Los geht es um 19.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der vierten Partie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München.

DEL Finale: Spiel 4 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute im TV und Livestream

Das Spiel ist heute bei Magenta Sport zu sehen. Um 19 Uhr geht die Vorberichterstattung los. Eingesetzt wird folgendes Personal:

Kommentar: Basti Schwele

Basti Schwele Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Rick Goldmann & Patrick Ehelechner

Telekom-Kunden zahlen für das Abo 4,95 Euro je Monat. Nicht-Kunden müssen entweder 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo bezahlen.

DEL Finale: Die Serie im Überblick