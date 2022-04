In den Playoffs der DEL steigt heute das entscheidende fünfte Halbfinalspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Adlern aus Mannheim. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Showdown in Berlin! Am heutigen Donnerstag, 28. April, findet in den Playoffs der DEL in der Halbfinalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Adlern Mannheim das entscheidende fünfte Spiel statt. Spielbeginn in der Mercedes-Benz Arena am Berliner Ostbahnhof ist um 19.30 Uhr.

Nachdem Mannheim die Eisbären durch einen 4:3-Erfolg am vergangenen Dienstag in ein Entscheidungsspiel zwang, wollen die Adler mehr. "Wir wussten, dass heute ein 'Do-or-die'-Spiel ist", sagte Siegtorschütze Markus Eisenschmid nach dem 4:3-Erfolg am: "Genauso wie es das letzte war und wie es das nächste sein wird."

Psychologisch sind die Mannheimer im Vorteil. Sie haben die Best-of-five-Serie nach einem 0:2-Rückstand ausgeglichen, während die Eisbären nach zwei vergebenen Matchbällen ins Grübeln geraten sind. Der Sieger der heutigen Partie trifft im Finale auf den EHC Red Bull München, der sich im zweiten Halbfinale mit 3:0 gegen die Grizzlys Wolfsburg durchgesetzt hatte.

DEL Playoffs, Übertragung: Spiel 5 Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos auf einen Blick

Wettbewerb: DEL-Playoffs

DEL-Playoffs Spielrunde: Halbfinale, Spiel 5

Halbfinale, Spiel 5 Datum: Donnerstag, 28. April

Donnerstag, 28. April Beginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz Arena in Berlin

Für die Live-Übertragung von Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim im TV und im Stream sind heute zwei Anbieter verantwortlich.

ServusTV zeigt das Spiel samt Vorberichterstattung ab 19.10 Uhr live im Free-TV. Zudem bietet der TV-Sender einen kostenlosen Livestream an.

Ebenso Übertragungsrechte für Halbfinalspiel 5 besitzt der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Der Anbieter der Telekom geht um 19.15 Uhr auf Sendung. Durch das Spiel begleiten Euch:

Kommentator : Konstantin Klostermann

: Konstantin Klostermann Moderator : Sascha Bandermann

: Sascha Bandermann Experte: Patrick Ehelechner

Wer das Spiel via Magenta Sport live verfolgen will, muss für die Übertragung im TV und im Livestream in Form eines Abos bezahlen. Folgende Abos werden momentan angeboten:

Laufzeit / Telekom-Vertrag? Ja Nein 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

DEL Playoffs, Übertragung: Spiel 5 Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim heute im Liveticker

Wer zieht ins Finale ein? Die Antwort darauf erhaltet Ihr auch im Liveticker von SPOX. Mit diesem verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker Eisbären Berlin - Adler Mannheim.

DEL Playoffs, Übertragung: Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die bisherigen Serienergebnisse